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【虛擬資產】梁鳳儀：證監會與金管局檢視虛擬資產監管　料年底可公布

宏觀解讀 15:26 2021/11/03

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【虛擬資產】梁鳳儀：證監會與金管局檢視虛擬資產監管　料年底可公布

證監會副行政總裁梁鳳儀出席「香港金融科技周2021」時表示，加密貨幣等虛擬資產加速發展下，證監會正檢討3年前發布虛擬資產監管框架是否需要修訂，證監會與金管局正保持密切聯繫，完成檢視後擬發出聯合通告。梁鳳儀其後補充，雙方或能於年底公布。

梁鳳儀指，過去3年間，虛擬資產產品、市場接受程度急速轉變，香港目前框架擬限制專業投資者參與證券類虛擬資產交易，並接受交易平台申請牌照，而港府也於年內諮詢推出虛擬資產交易發牌制度。

香港落實推出虛擬資產交易發牌制度 虛幣交易所籲容許散戶參與買賣，可見【下一頁】

她續指，虛擬資產產品不斷演進，即使證監會已向有投資在加密資產的投資基金提供指引，但新監管議題如在傳統交易所上市的加密貨幣相關ETF，散戶能否經網上券商參與相關產品，如果容許散戶參與，又是否需要額外知識要求或風險披露。

梁鳳儀承諾，證監會會延續務實做法，提供清晰監管環境，容許市場創新、發展，以及保障投資者。

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記者：麥德銘

虛擬貨幣 ETF 梁鳳儀 證監會 香港金融管理局

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