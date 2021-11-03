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【大行點睇】近期營運佳在指引上限 高盛維持李寧確信買入評級

股樓投資 15:10 2021/11/03

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高盛發表報告，指李寧 （02331） 表示短期營運良好，業績在公司指引上限水平，而公司早前配股所得將用於投資新業務、擴展國際市場及基隆設施建設，而李寧管理層對中期銷售前景樂觀，預計中國李寧品牌得以鞏固之餘，其他系列亦因而帶動增長。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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高盛表示，對李寧有信心，認為公司品牌可持續增長，經濟效益增加，同時擴張新業務，增長將是有質素的，因此維持李寧「買入」評級，目標價為115元，對應預測2026年市盈率38.5倍。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 買入 李寧 配股 目標價 市盈率 李寧（02331）

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