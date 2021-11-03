  • 27°C
香港時間 : 20211103日 (三) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】美父母趕為子女約打針 恐兒童過節中招

環球社會熱點 15:03 2021/11/03

分享：

美國疾控中心（CDC）建議為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，白宮預計下周起可全面展開兒童接種計劃。美媒報道，有不少父母擔心子女慶祝節日時感染新冠肺炎，趕忙為子女預約在感恩節及聖誕節前接種新冠疫苗。

【輝瑞疫苗】白宮稱美5至11歲童 下周起可接種 【下一頁】

CDC專家委員會周二作出建議後，CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）同日正式簽署批准，為5至11歲兒童接種疫苗開綠燈。有多達2,800萬兒童合資格接種，父母可在數日内進行網上預約。

美媒指部分地區料最快可於周三（3日）開打，而白宮官員早前表示，上述年齡組別的疫苗接種計劃要下周才能全面展開。

美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的數據顯示，5至11歲兒童的父母當中，有三分一人都希望子女獲得接種資格時安排他們打針。

《華盛頓郵報》報道，美國多地父母都計劃為適齡子女接種疫苗。他們紛紛聯絡兒科醫生及學校，爭相安排子女在感恩節等假期前接種。

其中一名於華盛頓特區居住的母親雷米斯（Sarah Remes）育有11歲兒子，她數日前已計劃為兒子預約到當地社區中心、藥房或兒科診所接種疫苗。

【新冠疫苗】紐約市首日推強制打針 9000員工放無薪假 【下一頁】

當地官員正制定計劃，以便兒童在未來數月可在學校、診所或藥房接種，更表示隨著疫苗供應量增加，預約名額也會相應增加。

但雷米斯與其他父母都擔心預約名額會在幾秒鐘内爆滿，所以都急切等候預約。

另外，兒童劑量的輝瑞疫苗為10微克，僅得成人劑量的三分之一。兒童同樣會接種兩劑，首劑與次劑接種時間相距三周。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【輝瑞疫苗】白宮稱美5至11歲童 下周起可接種
2021/11/02
【輝瑞疫苗】白宮稱美5至11歲童 下周起可接種
商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日
2021/11/02
商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日
【新冠疫苗】紐約市首日推強制打針 9000員工放無薪假
2021/11/02
【新冠疫苗】紐約市首日推強制打針 9000員工放無薪假
英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」
2021/11/02
英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」
天氣因素加人手不足 美航周末取消近2,000班次
2021/11/01
天氣因素加人手不足 美航周末取消近2,000班次

你可能感興趣

【輝瑞疫苗】白宮稱美5至11歲童 下周起可接種
17:36 2021/11/02
【輝瑞疫苗】白宮稱美5至11歲童 下周起可接種
商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日
15:30 2021/11/02
商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日
【新冠疫苗】紐約市首日推強制打針 9000員工放無薪假
16:22 2021/11/02
【新冠疫苗】紐約市首日推強制打針 9000員工放無薪假
疫情 傳染病 兒童健康 疫苗 美國疾病管制與預防中心 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日
商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月03日 時間15:00）
【COP26】莫迪承諾印度2070年碳中和 向富國索7.8萬億
【COP26】莫迪承諾印度2070年碳中和 向富國索7.8萬億
【COP26】拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着
【COP26】拜登開會閉目養神 遭特朗普揶揄瞓着
英阻巨企避稅失敗 「Google 稅」料未來6年零稅收
英阻巨企避稅失敗 「Google 稅」料未來6年零稅收
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款