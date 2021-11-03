【新冠疫苗】美父母趕為子女約打針 恐兒童過節中招

美國疾控中心（CDC）建議為5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，白宮預計下周起可全面展開兒童接種計劃。美媒報道，有不少父母擔心子女慶祝節日時感染新冠肺炎，趕忙為子女預約在感恩節及聖誕節前接種新冠疫苗。

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CDC專家委員會周二作出建議後，CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）同日正式簽署批准，為5至11歲兒童接種疫苗開綠燈。有多達2,800萬兒童合資格接種，父母可在數日内進行網上預約。

美媒指部分地區料最快可於周三（3日）開打，而白宮官員早前表示，上述年齡組別的疫苗接種計劃要下周才能全面展開。

美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）的數據顯示，5至11歲兒童的父母當中，有三分一人都希望子女獲得接種資格時安排他們打針。

《華盛頓郵報》報道，美國多地父母都計劃為適齡子女接種疫苗。他們紛紛聯絡兒科醫生及學校，爭相安排子女在感恩節等假期前接種。

其中一名於華盛頓特區居住的母親雷米斯（Sarah Remes）育有11歲兒子，她數日前已計劃為兒子預約到當地社區中心、藥房或兒科診所接種疫苗。

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當地官員正制定計劃，以便兒童在未來數月可在學校、診所或藥房接種，更表示隨著疫苗供應量增加，預約名額也會相應增加。

但雷米斯與其他父母都擔心預約名額會在幾秒鐘内爆滿，所以都急切等候預約。

另外，兒童劑量的輝瑞疫苗為10微克，僅得成人劑量的三分之一。兒童同樣會接種兩劑，首劑與次劑接種時間相距三周。

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責任編輯：鄭錦玲