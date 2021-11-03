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【可持續發展】港交所料2050年前達致淨零排放　加入國際聯盟推動低碳

股市 15:02 2021/11/03

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【可持續發展】港交所料2050年前達致淨零排放　加入國際聯盟推動低碳

港交所 （00388） 宣布，已加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」（Glasgow Financial Alliance for Net Zero）及「淨零金融服務提供者聯盟」（Net Zero Financial Services Provider Alliance），預期將於2050年之前達到淨零排放的目標，並正制定詳細的實行計劃。港交所會與其他世界金融機構聯手合作，推動全球向淨零經濟轉型，以協助全球推進《巴黎協定》目標。

港交所傳為SPAC上市框架建議鬆綁【下一頁】

港交所主席史美倫表示，應對氣候變化刻不容緩，更需要區內及全球各行各業積極合作，港交所加入全球合作聯盟並作出淨零目標的承諾，展現了決心，希望香港及全球社會有更多機構能加快步伐，共同為應對氣候變化出一分力。

港交所行政總裁歐冠昇指，港交所一直致力於提升上市公司的氣候相關財務披露水平、建立綠色及可持續金融生態圈，並呼籲合作夥伴、客戶及持份者加入實現淨零排放的隊伍，攜手推動香港成爲亞洲領先綠色及可持續金融中心。

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港股 香港交易所（00388） 史美倫 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 可持續發展 氣候暖化 金融機構 香港

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