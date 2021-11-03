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【MIRROR成軍三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候

理財智慧 18:47 2021/11/03

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今日是人氣男團MIRROR成軍三周年的日子，對於所有鏡粉來說，今天絕對是一個大日子。而在於一手捧紅他們的ViuTV當然同樣是值得紀念的日子。或者三年前，ViuTV董事兼總經理魯庭暉都未想過MIRROR會為，同時為眾多港人帶來了歡樂，改變了大家看電視和聽音樂的習慣。

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回顧魯庭暉兩年前接受《iMoney》訪問時談及MIRROR成軍之路，當時他也提到公司內部都討論了一段時間，才決定組成MIRROR和ERROR，「他們是兩班人，前者是偶像派，後者是走親民路綫，最想帶出的是兄弟情。」

 

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如今，兩個組合都吸納了一大群粉絲，尤其MIRROR在今年突然爆紅，或者連魯庭暉都未想過會有此突變。原來當時他早察覺到香港已經很久沒有新的偶像出現，指的是一走出來大家都會鐘意，會舉牌呼叫的，但其實是應該要有的，在其他國家都有， 為甚麼香港會沒有呢？所以透過《全民造星》這個節目出了一班年輕人，靚仔跳舞又好睇。

現在《全民造星》已經來到第四屆，11月1日晚開始播放，今年打正旗號「攪女團」，到底96位參賽者中誰能脫穎而出而出，還要觀眾們每晚追看待揭曉。

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另一方面， 外界有些聲音指，ViuTV把大部分資源都投放在MIRROR身上，其他藝員未必得到同等的機會，如參與《全民造星 2》 後組成的男團P1X3L，好像成軍後也未被太多人留意。魯庭暉則不認同，並同樣指來日方長，「我只會聚焦他們每一個人，明年的他是否好過今年，好的速度就因人而異，這個世界有些人跑100米，有的跑馬拉松，你永遠不能預知結果，所以我只會看一件事，MIRROR明天是否會好過今天， 同樣P1X3L明天會否比今天紅，其他地方他們沒有需要比較，而事實上我相信同湊仔都一樣，你不會專登生兩個仔出來比較。」畢竟外界未必明箇中原因，魯庭暉也直言無辦法，但要論資源其實最多是投放在製作和購買節目上。

此外，近日亦盛傳MIRROR將於明年7月踏足紅館舉行10場演唱會，消息並未獲經理人花姐確認或否認，但粉絲們已興奮莫名，同時已開始擔心屆時是否能買到門票。

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提到演唱會，粉絲們都很關心今年5月的演唱會何時會出DVD，因為當時很多粉絲都買不到門票，一直希望ViuTV 會推出DVD，不過魯庭暉則大賣關子說稍後很快就會有公布。未知會否乘勢MIRROR成軍三周年時推出呢，鏡粉們且要再等等了。

然而，粉絲們還有一個訴求，就是希望ViuTV能為MIRROR 12子成立一個正規的歌迷會，不過魯庭暉直言，他們的焦點是如何令MIRROR進步和出歌拍劇，如何培訓，讓他們成長是公司的責任，故亦未有這個考慮。

對於外界常說因為MIRROR扭轉了當今樂壇，令很多已多年沒聽音樂的人都再次留意樂壇。不過對於這些「嘉許」，魯庭暉直言絕對不贊成這個講法，尤其樂壇和電視是有分別的，「我們是電視媒體，擁有自家製作的音樂節目，可能有些歌手上來演出而令大眾認識，但這正正是一個電視台應該做的，而香港有很多唱片公司，在音樂方面的成功絕對是歌手和唱片公司努力的成果，可以說我們只是做好自己的崗位。」

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但盡管如此，在大眾心目中，都覺得因為有 ViuTV才會有MIRROR的出現，扭轉了沉藉多年的香港樂壇，重見朝氣，難怪5月份在演場會曾出現一幕，當開場前花姐走向觀眾席時，全場歡呼大叫「多謝花姐」。 就算魯庭暉再謙虛，樂迷反應是最真實。

節錄自第731期《iMoney Focus》封面故事

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記者：張以正

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