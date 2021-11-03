【元宇宙】對撼Facebook？微軟擬於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素

▲ 元宇宙（Metaverse）擬起話題，微軟（Microsoft ）最近宣布，將在視像會議工具Microsoft Teams及Xbox遊戲中加入元宇宙元素。

最近「元宇宙」（Metaverse）概念大熱，引來不少科企關注相關議題，並有意計劃發展。最近微軟（Microsoft ）宣布，將會在視像會議工具Microsoft Teams，以及Xbox遊戲平台中加入元宇宙元素。

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Microsoft最近在Ignite 2021大會上表示，將會在明年上半年推出混合現實的新版視像會議軟件「Mesh for Microsoft Teams」，配合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，讓用戶透過共享虛擬空間進行綫上會議。

另外，Microsoft行政總裁Satya Nadella最近在接受外國傳媒訪問透露，公司同樣會拓展遊戲領域，在Xbox平台上提供元宇宙遊戲體驗。他又形容，現時《當個創世神》（Minecraft）、《最後一戰》（Halo）、《微軟飛行模擬》（Flight Simulator）遊戲是一個2D世界，未來可將其轉變為一個完整的3D世界，讓玩家透過VR或AR耳機等設備享受沈浸式體驗。惟他尚未提及關於遊戲軟件開發及實行日期等細節。

責任編輯：李寶如