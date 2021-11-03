【理財智慧】監管部門研究優化投資相連保險 提高保障範圍同退保金額 到底係好定唔好

最近有新聞指出，證監會、保監局及業界人士等努力研究優化投資相連保險，主要是提高對於投保人的保障，包括加強保障部分及退保安排，會訂明身故下限為已繳保費的1.5倍和退保價值上升等，當然實際的情況也要等正式出台才可以瞭解更多。消息一出後，銀行業界也表明可能會在日後從新銷售。本文嘗試讓讀者更了解投資相連保險以及此舉對於投資者的影響。

【投資理財】10LIFE: 投資相連保險產品收費相差達六成 甚至身故賠償都有影響?【下一頁】

投資相連保險

投資相連保險是一種結合人壽與投資元素的保險計劃。保費會用來購買保障及專業管理的基金單位，投保人可以一筆過或分期支付保費，分期支付保費的年期可以長達25年。有別於一般的人壽保險具有保證回報及非保證回報，投資相連保險的價值是取決於投資基金的單位價值，所有的回報也無法保證。同時也有其優劣處。

投資相連保險的好處包括靈活的投資計劃 (投資者可以在無需支付額外的費用自由轉換基金，即無需要支付轉換費用，與個別購買基金會有不同) 、平均成本法 ( 如果以每月供款的話，可以降低成本)、更多的投資機會 (主要投資於由基金公司管理的基金，可以分散風險。同時也可以購買一些地區性基金，例如日本、印度，可以減低地區性風險)。

投資相連保險的劣處包括取決於經紀或中介人的責任感 ( 由於是一項長期的投資，盡責的經紀或中介人會定期為投保人覆檢投資部署，但萬一變成「孤兒單」，投保人需要自行管理)、退保價值不高( 如果投保人在早期退保的話，退保金額較低)、身故賠償不高(只是投保額的105%，是人壽保險中身故賠償較低)

保單105

在現時由保險公司銷售的投資相連保險中，一但投資人在投保期間不幸身故，其保單賠償僅為當時戶口價值的105%。由於投資相連保險是一項長期與投資相關的保險，投保期可以長達25年，所以投保人也要盡量令自己「長命百歲」。因此，如果監管部門考慮將身故賠償升為150%，變相令投保人的保障更多，可能進一步吸引更多人願意投保。

退保價值低

與其他類型的保險(例如具儲蓄成份的人壽保險)相比，投資相連保險的在前期的退保價值是比較低，特別是如果年期愈長的話，在早期的退保價值也更低。以下圖為例，如果投保人購買了一份25年的保險，如果想在頭兩年退保的話，可能只有 20% 的已繳保費可以取回。如果投資者希望100%取回的話，如果以5/10年計劃的話，需要到期才可以取回，即使25年計劃也要第13年才可回100%取回。

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只有樂觀的回報率和繁複的費用

在每份計劃書中，只會列出在不同回報 (0%,3%,6%,9%)的情況下，在若干年後的回報。相反，並不會顯示如果投保人遇到虧損的話，可能的預期回報的金額供參考。這種「報喜不報憂」是對於投保人的帶來不便。同時，投資相連保險也有較多不同的保險收費，包括保險費用、保單收費行政費用、投資選擇的投資管理費用，過多的收費變相剝奪了投保人的收益。

最後，今次各監管部門合作「出手」，對於業界和投保人都有益處。對於業界而言，有效的監管是有助優化產品，從而吸引更多人願意考慮投保。同時，有指監管後銀行業界也會加入市場，相信不論銀行或保險公司的產品也會提為了高自己的競爭力，考慮進一步優化產品。對於投保人而言，市場上的選擇更多，保障也多了的情況下，可以有更多的誘因去投保。

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責任編輯：陳佳恩