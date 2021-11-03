  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】監管部門研究優化投資相連保險 提高保障範圍同退保金額 到底係好定唔好

理財智慧 17:11 2021/11/03

分享：

最近有新聞指出，證監會、保監局及業界人士等努力研究優化投資相連保險，主要是提高對於投保人的保障，包括加強保障部分及退保安排，會訂明身故下限為已繳保費的1.5倍和退保價值上升等，當然實際的情況也要等正式出台才可以瞭解更多。消息一出後，銀行業界也表明可能會在日後從新銷售。本文嘗試讓讀者更了解投資相連保險以及此舉對於投資者的影響。

【投資理財】10LIFE: 投資相連保險產品收費相差達六成 甚至身故賠償都有影響?【下一頁

投資相連保險

投資相連保險是一種結合人壽與投資元素的保險計劃。保費會用來購買保障及專業管理的基金單位，投保人可以一筆過或分期支付保費，分期支付保費的年期可以長達25年。有別於一般的人壽保險具有保證回報及非保證回報，投資相連保險的價值是取決於投資基金的單位價值，所有的回報也無法保證。同時也有其優劣處。

投資相連保險的好處包括靈活的投資計劃 (投資者可以在無需支付額外的費用自由轉換基金，即無需要支付轉換費用，與個別購買基金會有不同) 、平均成本法 ( 如果以每月供款的話，可以降低成本)、更多的投資機會 (主要投資於由基金公司管理的基金，可以分散風險。同時也可以購買一些地區性基金，例如日本、印度，可以減低地區性風險)。

投資相連保險的劣處包括取決於經紀或中介人的責任感 ( 由於是一項長期的投資，盡責的經紀或中介人會定期為投保人覆檢投資部署，但萬一變成「孤兒單」，投保人需要自行管理)、退保價值不高( 如果投保人在早期退保的話，退保金額較低)、身故賠償不高(只是投保額的105%，是人壽保險中身故賠償較低) 

 

保單105
在現時由保險公司銷售的投資相連保險中，一但投資人在投保期間不幸身故，其保單賠償僅為當時戶口價值的105%。由於投資相連保險是一項長期與投資相關的保險，投保期可以長達25年，所以投保人也要盡量令自己「長命百歲」。因此，如果監管部門考慮將身故賠償升為150%，變相令投保人的保障更多，可能進一步吸引更多人願意投保。

 

退保價值低
與其他類型的保險(例如具儲蓄成份的人壽保險)相比，投資相連保險的在前期的退保價值是比較低，特別是如果年期愈長的話，在早期的退保價值也更低。以下圖為例，如果投保人購買了一份25年的保險，如果想在頭兩年退保的話，可能只有 20% 的已繳保費可以取回。如果投資者希望100%取回的話，如果以5/10年計劃的話，需要到期才可以取回，即使25年計劃也要第13年才可回100%取回。

Facebook宣布改名為Meta 以元宇宙連繫人與人【下一頁

 

只有樂觀的回報率和繁複的費用
在每份計劃書中，只會列出在不同回報 (0%,3%,6%,9%)的情況下，在若干年後的回報。相反，並不會顯示如果投保人遇到虧損的話，可能的預期回報的金額供參考。這種「報喜不報憂」是對於投保人的帶來不便。同時，投資相連保險也有較多不同的保險收費，包括保險費用、保單收費行政費用、投資選擇的投資管理費用，過多的收費變相剝奪了投保人的收益。

 

最後，今次各監管部門合作「出手」，對於業界和投保人都有益處。對於業界而言，有效的監管是有助優化產品，從而吸引更多人願意考慮投保。同時，有指監管後銀行業界也會加入市場，相信不論銀行或保險公司的產品也會提為了高自己的競爭力，考慮進一步優化產品。對於投保人而言，市場上的選擇更多，保障也多了的情況下，可以有更多的誘因去投保。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳佳恩

產品 保險公司 銀行 證監會

上一篇文章

【買樓理財】看好北部都會區發展　買家代繳78萬辣稅購朗城匯　上手帳面蝕14萬

下一篇文章

【ESG】港交所加入國際金融聯盟 推動低碳轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
【iMoney 14周年有禮】
【iMoney 14周年有禮】
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款