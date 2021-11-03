【異動板塊】SaaS板塊齊跌　微盟一度插逾16%

微盟集團(02013)今日最多插逾16%，收市仍挫13%。消息面上，微盟宣布與小紅書達成小程序商城解決方案方面的深度合作，微盟商家將接入小紅書平台，基於微盟的SaaS能力和運營經驗，將協助小程序商戶在小紅書平台開店，完善商戶的全渠道佈局能力。

其他SaaS股亦普跌，聯易融科技（09959）跌9.2%，中國有贊（08083）跌3.1%，明源雲（00909）跌1.8%。

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