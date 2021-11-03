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聯儲局「收水」在即無阻美股升勢　話你知美股屢創新高兩大原因

股市 14:00 2021/11/03

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市場預期聯儲局會縮減買債規模，但美股卻屢創新高，到底是什麼支持美股強勢持續？朱晉民（朱Sir）列出大原因為你解讀。立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：【按此－附time code】

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00：00 - 港股今日焦點速覽　

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03：28 - 亞太股市早段市況速報

03：57 - 美國聯儲局明議息「收水」　解讀美股仍連續3日創新高

05：38 - 美股強勢主因：業績勝預期、十年期國債短暫回落

07：21 - Tesla股價回吐是吸納時機？解讀Elon Musk引《七步詩》

12：00 - 電動車市場及Tesla前景分析

12：26 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）下一站上望定回調？

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19：17 - Lucid（LCID）可等月中業績？

21：24 - 汽車股點揀？較建議龍頭Tesla（TSLA）、比亞迪 （01211）

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24：00 - 港股後市受內房拖累

25：22 - 恒指形勢分析　未會跌穿前一個低位

28：04 - 內房資金鏈問題何時才可解決？

30：24 - 內房股會進一步轉差？

33：33 - 由債券價格評估邊隻內房股較安全

36：14 - 投資者如何了解內房債價？

37：38 - 恒指早段市況速覽

37：58 - ET個股推介 - 金風科技 （02208）

39：17 - 觀眾問股：富途（FUTU）可再升？

43：03 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153買入應沽定持有？

48：00 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.91元買入可持貨？止蝕價位？

51：50 - 觀眾問股：快手 （01024） 甚麼價位買入？

55：39 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 6.2元買入應先獲利？

57：26 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.2元買入應止蝕？

59：02 - 觀眾問股：廣汽集團 （02238） 7.1元買入現價應沽？

1：01：56 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 62元買入應止蝕定持貨？

1：04：29 - 觀眾問股：雅生活服務 （03319） 27.6撈貨可如何部署？比較碧桂園服務 （06098）

1：07：22 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 現價可買入？

1：09：23 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 可重上15元？

1：12：40 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 119元買入可持貨？止蝕價位？

1：14：47 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 轉弱？可趁低吸納？

1：16：48 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 38元有貨　前景點睇？

1：20：01 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元有貨　前景點睇？

1：21：57 - 觀眾問股：Avis（CAR）182元有貨應長揸？升勢可長期維持？

1：24：45 - 觀眾問股：中海外 （00688） 、華潤罝地 （01109） 是內房最後生還者？現價可買入？

1：29：26 - 波司登 （03998） 可重上6.4元？

1：31：32 - 恒指早段市況速覽

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欄名 : 3分鐘睇股

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