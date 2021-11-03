【任天堂】 Nintendo Switch產量較計劃大減2成　因半導體短缺擾亂生產計劃

▲ 受累於半導體短缺，Nintendo Switch產量較原定計劃減少2成。（法新社圖片）

半導體供應持續短缺，令不少產品的生產受阻。任天堂遊戲機「Nintendo Switch」亦受累於半導體短缺，產量較原定計劃減少2成。

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據日本傳媒報道，2021財年（截至2022年3月）「Nintendo Switch」的產量將會降至2400萬部左右。在本財年初期，任天堂曾向供應商表示，受居家需求帶動， Nintendo Switch的產量將會高達約3000萬部，創歷史新高。然而，半導體短缺，自今年春季起，採購MCU（微控制單元）等多種零部件愈來愈困難。正因零件供應情況不明朗，任天堂最近已通知供應商下調生產計劃。

零件採購困難 任天堂否認銷售高峰期已過

任天堂在2021財年初期曾告知供應商，在「居家需求」推動下産量將達到3000萬台左右，創出歷史最高。不過，在半導體短缺的背景下，自2021春季起，「MCU」（微控制單元）等多種零部件的採購越來越難。據多位相關人士透露，由於零部件的確保沒有眉目，任天堂最近已通知供應商下調生產計劃。

任天堂社長古川俊太郎否認銷售高峰期已過去，反而是無法生產想要的產量，生產計劃不明朗。任天堂發言人接受日本經濟新聞採訪時回答指，「影響了生產是事實。目前正在調查影響程度。」

供不應求 窒礙銷情

當前Switch新機型供不應求，亦影響了遊戲機的銷量。有家電零售商向日本傳媒表示，一直採取抽籤銷售的措施，目前的到貨量還不到計劃銷量的一半。另亦有報道指，Switch 9月份在日本的銷量同比下滑37％至21.4萬部，連續3個月同比下滑。

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責任編輯：葉泳珊