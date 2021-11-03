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【數據收集】Tesla、BMW等車廠收集大量車主資料　包括電話號碼、手機位置等數據

科技 14:40 2021/11/03

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外國一項調查報告指，美國電動車廠Tesla收集最多用戶使用數據，包括車主個人資料、駕駛習慣等內容。

近年用戶對個人私隱關注度逐漸提升，但除了手機、電腦等電子設備之外，汽車內的車載系統同樣會儲存大量數據資訊。最近外國有一項調查報告指，其中美國電動車廠Tesla收集最多用戶使用數據，包括車主個人資料、駕駛習慣等內容。

<<【交通科技】eVTOL飛行器有市場？　以色列初創研發兩人座位eVTOL

<<【網絡安全】Facebook爆私隱危機　1.78億名用戶資料遭烏克蘭黑客放售

不少用戶都會忽略車載系統收集數據問題。事實上，當車主將手機連接汽車系統後，個人資料就會被複製並傳送至車廠。最近英國網站Confused.com進行一項研究，調查全球15間主要汽車製造商，並以28種不同數據收集量作為標準。結果發現，車載系統會收集大量車主姓名、電話號碼、地址、手機位置、駕駛習慣、個人活動等資料。

研究指出，當車輛提供愈多個人化服務，所收集的用戶數據就會愈多。數據顯示，Tesla成為收集最多用戶數據的汽車製造商，一共獲得20分（總分為28分）。除了一般車主個人資料以外，Tesla還會收集汽車加減速、碰撞、安全氣袋彈出和充電記錄等。其次奧迪（Audi）獲得19分，排名第二。而BMW及旗下的Mini品牌同樣獲得16分，並列第三位。另外，Porsche、福士（Volkswagen）、富豪（Volvo）等品牌亦同樣有上榜。

責任編輯：李寶如

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