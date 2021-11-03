【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車

樓價愈來愈貴，有些人索性放棄買樓，選擇一世租屋，但事情沒這麼簡單，因年紀愈大，愈難找到租盤。近期有租客見自己年紀漸長，希望有固定居所，亦不想捱貴租，所以在屯門買樓安居。

中原地產曾慧敬說，屯門金安大廈高層F室，實用面積326平方呎，一房間隔，享內園景，原叫價430萬元，經議價後，減價20萬元，以410萬元易手，實用呎價約12,577元，較銀行估價約430萬元略低。

曾慧敬續說，買家為區內租客，租樓數年，見短期土地房屋供應仍然短缺，預計租金及樓價會繼續上升，加上年紀漸長，希望有固定居所，亦不想捱貴租，於是買樓安居。資料顯示，原業主於2010年4月以90萬元買入單位，持貨11年，現賬面賺320萬元，物業期內升值近3.6倍。

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