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台灣移民後代成波士頓女市長 破200年男性壟斷

環球社會熱點 14:46 2021/11/03

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美國波士頓市周二（2日）舉行市長選舉，已完成95%點票，結果顯示台灣移民第二代吳弭（Michelle Wu）篤定當選，成為波士頓首位女性及有色人種市長，打破當地199年來皆由白人男性擔任市長歷史。

美退休警亞當斯勝選 成第二名非裔紐約市長 【下一頁】

初步點票結果顯示，現年36歲的進步派民主黨人吳弭以63%得票率，遙遙領先黨友喬治（Annissa Essaibi George）37%得票率，篤定當選。

喬治已承認落敗，並祝賀吳弭成功當選美國波士頓市長，打破當地199年來皆由白人男性當選歷史。

吳弭周二晚上向支持者表示，波士頓人已透過選票告知世人選擇（Boston has spoken）。波士頓是近50年前曾經歷美國最暴力的種族騷亂的城市之一，吳弭的當選具有特殊意義。

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吳弭政綱重點放在氣候改變行動、追求種族正義以及房屋政策。她在2019年曾表示，希望廢除波士頓規劃及發展局（Boston Planning and Development Agency），徹底改革波士頓發展方式。

波士頓儲行行長羅林格倫預計 美國失業率峰值接近20% 【下一頁】

吳弭是家中長女，生於芝加哥，雙親來自台灣。她自幼經歷父母離異，2003年獲獎學金入讀哈佛大學，畢業後因母親健康問題，吳弭返回芝加哥照顧母親及兩個妹妹。

為幫補家計，她在當地開設Loose Leaf Tea Loft茶館，菜單以文學作品人物名稱命名。她日後制定波士頓餐飲業政策時，經常借鑒當年經營茶館經驗。

吳弭2009年再到哈佛法學院深造，師從民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren），2013年首次當選波士頓市議員，其後成功連任3屆，更在2016年起擔任市議會議長至2018年，是波士頓首位亞裔和少數族裔女性議會議長。2019年9月時，正式宣布將會角逐波士頓市長。

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責任編輯：李俊儀

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