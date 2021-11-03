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【職場壓力】日本職場女性自殺個案升3成　哈佛研究教路如何改善心理健康

商業 13:15 2021/11/03

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哈佛大學的研究整合出7項策略，提醒僱主如何改善員工的心理健康。（法新社圖片）

職場壓力是不少上班一族時時面對的問題，據日本政府數據顯示，去年職場女性的自殺人數較之前增加3成，相信與疫情下就業環境惡化有關。

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日本傳媒報道，去年日本全國自殺人數為逾2.1萬人。當中有1698人是職場女性，與截至2019年的5年平均水平比較，人數增加3成。有分析認為，由於新冠肺炎疫情擴大，餐飲和服務行業等女性較多的非正規員工的就業環境惡化，產生消極影響。至於自殺者的動機，包括抑鬱症等精神疾病的健康問題較多；而經濟和生活問題等其他因素亦不少。

人們愈來愈關注心理健康，職場壓力的影響不容忽視，有人力資源學者則整理出７項策略，讓僱主改善員工的心理健康。哈佛大學的研究顯示，工作要求高、自主程度低，亦會令員工痴肥及死於心血管疾病的風險增加。研究建議，（１）僱主可提供更多的工作自主，以客服中心為例，企業透過員工培訓，可讓員工接手新工作、自行處理客戶投訴。

工作量不宜過大　可考慮彈性上班時間

除了工作自主外，哈佛大學的研究亦認為，（２）僱主應給予員工機會，提出及解決工作場所的問題。更重要的是，（３）企業必須確保人手足夠，令員工的工作量不會過大。同時，（４）企業亦要適當地培養員工的歸屬感，建立良好的夥伴關係。

研究亦認為（５）企業可容許員工在工作時間及地點方面，有更大的彈性，例如有不同的上班及下班時間。其次，（６）僱主亦應讓員工的工作日程更穩定。研究解釋，有不少公司採用「Just In Time」的營運模式，但難以預計的時間表令前線員工無法管理私人生活，以及平衡家庭需要。

最後，（７）企業的管理層需要更支持員工平衡工作及私人生活，提供盡可能的協助。此舉相信可以提升員工的工作滿足感及工作表現。

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責任編輯：葉泳珊

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