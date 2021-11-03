【手機安全】Google Play再現大量詐騙程式！　官方下架151款相關APP

▲ 防毒軟件公司Avast發文指，較早前向Google匯報了出沒在平台上的詐騙APP，可能會在用戶沒留意的情況下偷偷收款，每月收取的費用可達40美元（約311港元）。

Google Play商店暗藏詐騙、木馬等病毒的APP時有所聞。防毒軟件公司Avast發文指，較早前向Google匯報了出沒在平台上的詐騙APP，可能會在用戶沒留意的情況下偷偷收款，每月收取的費用可達40美元（約311港元）。

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Avast最近列出151個Google Play商店的詐騙APP清單，指出相關APP是透過短訊騙取受害者的金錢。Avast將這些詐騙短訊稱為UltimaSMS，其運作方式是透過短訊傳送虛假APP的下載連結。用戶如果下載惡意應用程式後，就會在不知情的情況下訂閱昂貴且無用的服務，程式甚至盜取用戶的銀行帳戶資訊等。

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這些惡意應用程式通常會偽裝成很有用的工具應用程式，有些會要求使用者開放手機位置、IMEI碼，以及電話號碼等資訊給應用程式。要注意的是，這些應用程式會在使用者不知情的情況下訂閱昂貴的服務，而且是每周收費，每月收取的費用可達40美元（約311港元）。

這些惡意應用程式除了透過短訊傳送給用戶，有部分亦會透過Facebook、Instagram、TikTok等平台，隨機發送連結給受害者下載。

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記者：廖淑瑩