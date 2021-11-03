前警長亞當斯勝選 第二位非裔紐約市長

美國紐約市長選舉周二（2日）舉行投票，代表民主黨出選的前警長亞當斯獲得66%的選票篤定勝出。亞當斯明年1月接替現任市長白思豪，成為有史以來第二名非裔紐約市長。

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61歲的亞當斯（Eric Adams）於今次選舉，對陣共和黨候選人、非牟利組織守護天使（Guardian Angels）創辦人斯利瓦（Curtis Sliwa）。

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美聯社於票站民調結束10分鐘後，已率先預測亞當斯勝選，多間美媒其後指亞當斯以壓倒性優勢勝出。當局已點算近八成選票，亞當斯得票率為66.5%，而斯利瓦得票率為28.8%。

斯利瓦也承認落敗，他批評白思豪（Bill de Blasio）執政期間摧毀了紐約。斯利瓦承諾支持亞當斯上任，強調所有人要和諧團結在一起才能拯救這座城市。

亞當斯成為繼1990年至1993年的紐約市長丁金斯（David Dinkins）之後，紐約第二位非裔市長。

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他發表勝利演説時，提到自己出身自基層家庭，長大後卻有幸當選市長。他稱紐約人選出代表普羅大眾的市長，他正代表所有紐約人，也敦促紐約民眾團結。

亞當斯的經歷也充滿傳奇色彩。亞當斯1960年生於紐約布魯克林區，母親為牙買加裔清潔工，家中共有六兄弟姐妹。

他年少時曾加入黑幫，15歲時因非法入侵曾被捕。他當時遭到警察暴力對待後，立志成為警察改變警隊風氣。

亞當斯1984年加入警隊，曾多次呼籲警隊針對種族主義等問題進行改革。他於2006年提早退休，並踏上從政之路，其後當選紐約州參議員。

他擔任參議員期間主張打擊槍械暴力及結束紐約警方濫用攔截搜身的做法，也是首位非白人參議院國土安全委員會主席。

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責任編輯：鄭錦玲