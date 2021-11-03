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【石Sir午市閒談】今日推介蒙牛乳業｜FI二南方納指、京東集團、中國平、贛鋒鋰業 、建行

股市 13:00 2021/11/03

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恒生指數中午收報24857點，跌242點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介蒙牛乳業 （02319） ，另亦會分析FI二南方納指 （07568） 、京東集團 （09618） 、中國平安 （02318） 、贛鋒鋰業 （01772）  、建行 （00939）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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香港經濟日報 蒙牛乳業（02319） 京東（美：JD） 贛鋒鋰業（01772） 京東集團—SW（09618） FI二南方納指（07568） 股票 石鏡泉

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