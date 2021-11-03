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【騰訊700】騰訊首發3款自研芯片　「紫霄」AI芯片據報進入試生產（第二版）

新經濟追蹤 16:12 2021/11/03

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騰訊首度發布3款自研芯片　據報「紫霄」芯片已進入試生產

繼阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲宣布自家研發芯片，內地另一科網巨企騰訊 （00700） 今日在騰訊數位生態大會首度披露三款自研芯片，包括人工智能（AI）推理芯片「紫霄」、視頻轉碼芯片「滄海」以及智能網卡芯片「玄靈」。騰訊指出，「紫霄」目前已進入試生產環節，但未披露「紫霄」芯片製程和現有芯片效能比較能技術細節。 

騰訊數字生態大會詳情

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據內媒報道指，騰訊雲與智能產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬表示，公司在數年前組建了芯片團隊。

騰訊今日股價反覆轉升1%，收報469元，成交近90億元。

阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片，可見【下一頁】

此外，騰訊雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，騰訊在芯片的投入是需求推動的，各種服務，包括AI芯片，無論是to B（對企業）還是to C（對消費者），都會涉及人工智能算法的使用，AI服務器的規模很大，需要通過自研芯片來降低能耗，讓成本更優。

另外，騰訊雲首次正式對外公布，分布式雲戰略，同事發布雲原生操作系統「遨馳Orca」。邱躍鵬表示，「遨馳Orca」單集群支持10萬級服務器、百萬級容器規模，管理的CPU核數超過1億，計算正式進入億級時代。

（第二版更新遨馳詳情）

【石Sir午市閒談】淺探科技股：騰訊、美團、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、雷蛇

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記者：梁安琪

*同場加映 →【ET開市直擊】議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（附time code）

 

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