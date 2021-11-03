【騰訊700】騰訊首度發布3款自研芯片　據報「紫霄」芯片已進入試生產（第二版）

▲ 騰訊首度發布3款自研芯片 據報「紫霄」芯片已進入試生產

多間互聯網公司進軍芯片領域，騰訊 （00700） 今日首度披露三款自研芯片，包括AI推力芯片「紫霄」、視頻轉碼芯片「滄海」以及智能網卡芯片「玄靈」。

據內媒報道指，騰訊雲與智能產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬表示，公司在數年前組建了芯片團隊，目前部分芯片，如AI推力芯片「紫霄」，已經進入試生產環節。

此外，騰訊雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，騰訊在芯片的投入是需求推動的，各種服務，包括AI芯片，無論是to B（對企業）還是to C（對消費者），都會涉及人工智能算法的使用，AI服務器的規模很大，需要通過自研芯片來降低能耗，讓成本更優。

另外，騰訊雲首次正式對外公布，分布式雲戰略，同事發布雲原生操作系統「遨馳Orca」。邱躍鵬表示，「遨馳Orca」單集群支持10萬級服務器、百萬級容器規模，管理的CPU核數超過1億，計算正式進入億級時代。

（第二版更新遨馳詳情）

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記者：梁安琪

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