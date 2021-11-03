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【FinTech】許正宇：商業數據通助企業更易獲融資　研分享公司註冊資料

Hot Talk 12:32 2021/11/03

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【FinTech】許正宇：商業數據通助企業更易獲融資　研分享公司註冊資料

香港金融科技周（FinTech Week）今日（3日）開幕，財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，分享「三箭齊發」發展策略，即開放數據、統籌政策及提升技能，以推動金融科技發展。

許正宇指出，在構建「商業數據通」的過程中，積極地推動開放政府數據並透過共用平台與金融機構分享數據是關鍵之一。在充分保護私隱及企業授權的情況下，開放政府數據讓金融機構使用，將可有效降低信貸審批過程中的不確定性和成本，讓企業更容易獲得融資。配合其他有助信貸評估的商業數據和營運紀錄，銀行即可對中小企的營銷狀況作出更準確預測，在提供信貸時亦未必需要中小企提供抵押品。

研商業數據通分享公司註冊資料

他又指，正研究透過「商業數據通」分享公司註冊處的登記冊數據，以便利金融機構獲得可靠的公司註冊資料。具體而言，當局將研究利用「應用程式介面」（Application Programming Interface “API”）令資料在系統之間互通，讓金融機構以安全及獲企業充分授權的方式，便利地取得公司註冊資料。為了更整全地推動開放政府數據（Open Government Data）策略，政府資訊科技總監辦公室亦會研究建立統一的API接口，便利更多政府部門通過「商業數據通」轉交數據予金融機構，將其發展成一項新的香港金融基建。

成立金融科技項目執行統籌小組

許正宇又表示決定設立由本人親自主持的政府金融科技項目執行統籌小組（CGFin）。該小組可以整全地檢視及督導金融科技發展的各個關鍵環節，包括與內地及海外市場的聯通合作、金融基建、監管制度、網絡安全、推廣宣傳、人才培養以及跨領域的金融科技發展協調。

另外，為推動業界了解及應用最新的金融科技方案，財庫局繼去年首次舉辦「在職金融從業員金融科技培訓計劃」後，將再度推出培訓計劃。

相關文章：【FinTech】余偉文：商業數據通完成550宗貸款、爭明年底正式推　央行數據貨幣跨境網明年試行

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許正宇 Fintech 金融機構 公司註冊處 政府資訊科技總監辦公室 財經事務及庫務局

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