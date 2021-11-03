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【房住不炒】更重視減債增現金流 多家房企「紅綫」降檔

股樓投資 15:46 2021/11/03

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據內地報道，隨着房企陸續披露第三季業績，多家實現「三道紅綫」降檔，反映房企對現金流普遍較重視，不少經營活動產生的現金流量淨額實現按年增長。

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例如，綠地控股的第二條紅綫達標轉綠，即淨負債率指標已降至100%以下，較原計劃提前了8個月。據集團介紹，按照央行的窗口指導，今年初綠地控股制定了「三步走」的降負債路綫圖和時間表。從去年6月30日起，一年降一檔，到2023年6月30日前全面完成「三條紅綫」轉綠目標。今年2月，公司第一條紅綫，即現金短債比已提前達標轉綠。

【延伸閱讀】大行點睇：摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持，請按【見下頁

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部分房企披露第三季業績後，晉級成為「綠檔」企業，如榮盛發展的現金短債比為1.05，淨負債率為58.89%，剔除預收賬款後的資產負債率為69.49%。其中，淨負債率較期初下降21.29個百分點；首三季公司經營活動產生的現金流量淨額為62.5億元（人民幣，下同），較上年同期增加138.７億元。

【美股焦點】Cathie Wood旗下ARKK　十月錄得10％升幅　Tesla和Coinbase貢獻最大，請按【見下頁

數據顯示，在已發布第三季報的128家A股房企中，有78家首三季經營活動產生的現金流量淨額為正數，70家房企首三季的經營活動產生的現金流量淨額實現按年增長，佔比達到54.7%。

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記者：林衛

股票 國企內房股 民企內房股 地產

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