塔利班禁民眾使用外幣 僅限阿富汗貨幣交易

塔利權掌權阿富汗後，各國陸續從當地撇離資產，影響阿富汗經濟。塔利班周二(2日)宣佈，基於阿富汗經濟形勢及國家利益，禁止民眾在當地使用美元等外幣，所有交易必須要用阿富汗貨幣，否則會面臨法律行動。

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目前美元在阿富汗廣泛流通，而邊境城市會使用鄰近國家貨幣如巴基斯坦貨幣作貿易用途。但自塔利班於8月奪權後，各國從當地撤軍及撤離資產，美國及歐洲凍結當地政府數十億美元海外資產，塔利班需資金解決經濟問題。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行亦表示，已暫停向阿富汗提供經濟援助，當地頓時失去資金援助，資金佔阿富汗75%公共開支。



塔利班發言人穆賈希德 (Zabihullah Mujahid)周二在Twitter發表官方聲明表示，基於當地經濟情況及國家利益，所有阿富汗民眾必須使用阿富汗貨幣作交易，禁止在當地使用外幣，違者會面臨法律行動。

分析指，塔利班此舉會進一步打擊當地經濟；IMF在上月亦警告，阿富汗今年可能出現經濟衰退，使數百萬人陷入貧困並引發人道主義危機。

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另一方面，當地局勢再度陷入混亂。阿富汗首都喀布爾（Kabul）的Sardar Mohammad Daud Khan Hospital軍方醫院周二先後發生兩次爆炸，其後一群槍手進入醫院襲擊，塔利班安全部隊乘坐直升機到場，最終在入口處及院區將全數槍手撃斃。

雖然暫未有組織承認責任，但塔利班官員表示是「伊斯蘭國呼羅珊省分會」（ISIS-K）成員發動襲擊。而阿富汗官方媒體Bakhtar引述民眾指，槍手為伊斯蘭國成員，進入醫院與安全部隊發生衝突。有官員指，襲擊是由一名騎電單車的自殺式炸彈襲擊者，在醫院門口引爆炸彈，之後槍手進入醫院開槍。

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官方尚未公布確實死傷人數，外媒指襲擊造成最少25人死亡及50多人受傷，死者包括喀布爾軍隊負責人Mawlawi Hamdullah Mukhlis。

當地民眾所拍的照片顯示，現場發生爆炸後冒出濃煙。被襲擊的軍方醫院設有400個床位，屬阿富汗最大軍方醫院。

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責任編輯：郭麗明