喀布爾軍方醫院發生爆炸槍擊 釀25死逾50傷

阿富汗首都喀布爾一間軍方醫院周二（2日）先後發生兩次爆炸，其後一群槍手進入醫院襲擊，造成最少25人死亡及超過50人受傷，亦是自塔利班掌權以來，最嚴重的恐襲。塔利班指控「伊斯蘭國呼羅珊省分會」（ISIS-K）向醫院發動襲擊。

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塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）稱，首都喀布爾（Kabul） 的Sardar Mohammad Daud Khan Hospital軍方醫院入口附近發生兩次爆炸，一群槍手其後進入醫院開槍，塔利班安全部隊乘坐直升機到場，最終在入口處及院區將全數槍手撃斃。

雖然暫未有組織承認責任，但塔利班官員表示是由ISIS-K成員發動襲擊。而阿富汗官方媒體Bakhtar引述民眾指，槍手為伊斯蘭國成員，進入醫院與安全部隊發生衝突。

有塔利班官員指，襲擊是由一名騎電單車的自殺式炸彈襲擊者，在醫院門口引爆炸彈，之後槍手進入醫院開槍。

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官方尚未公布確實死傷人數，外媒指襲擊造成最少25人死亡及50多人受傷，死者包括喀布爾軍隊負責人Mawlawi Hamdullah Mukhlis。

當地民眾所拍的照片顯示，現場發生爆炸後冒出濃煙。被襲擊的軍方醫院設有400個床位，屬阿富汗最大軍方醫院。

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責任編輯：郭麗明