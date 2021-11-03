【券商點睇】原材料漲價對寧德時代影響有限 利潤率不跌反升

寧德時代（深：300750）首三季收入733.62億元（人民幣，下同），按年增長132.7%；歸母淨利潤77.51億元，按年上升130.9%。其中第三季公司收入292.87億元，按年增130.7%；歸母淨利潤32.67億元，按年升130.2%。期內，綜合毛利率27.9%，按年、按季分別增加0.12個百分點及0.66個百分點；淨利率13%，按年、按季分別升0.92個百分點及1.07個百分點。

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平安證券指出，今年以來在電池材料價格大幅上漲的背景下，公司第三季利潤率實現逆勢提升，超出市場預期，主要因原材料庫存充足，第三季存貨 349.61億元，按年升164.4%，有效緩解原材料成本上漲壓力；公司在面對供應商時有較強的議價能力，同時採取與上游鎖價鎖量的方式，使得原材料成本處於相對可控的範圍；產品結構的變化，比如高毛利的儲能產品佔比提升。

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該行認為，全球電動化浪潮正愈演愈烈，新老玩家競相登場，進一步加速電動化的進程，在需求端持續超預期增長的拉動下，龍頭電池企業正開始新一輪更大規模的擴產，築起更寬護城河的同時，也在盡享這一戰略機遇期的發展紅利，隨着新產能的加速投建，公司的成長性將愈發凸顯，維持「強烈推薦」評級。

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記者：林衛