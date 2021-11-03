  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】因重出一款「絕版」遊戲道具 遊戲商被市監局罰廿萬

股樓投資 16:14 2021/11/03

分享：

監管風暴無處不在，連網上遊戲售賣甚麼道具，都在管轄範圍內。據內地報道，完美世界（深：002624）因重售絕版遊戲道具，違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》，被北京市海澱區市場監督管理局罰款20萬元人民幣。

【房住不炒】更重視減債增現金流 多家房企「紅綫」降檔，請按【見下頁

話說，完美世界在2019年更新遊戲《刀塔》時，推出一款名為「失落奇藝侍祭―小祈求者英雄身心」的遊戲道具，並在宣稱該道具在活動結束後將「永久絕版」。可是，今年《刀塔》再次更新，卻將此前宣稱「永久絕版」的道具重新推出，更名為「昔日暗黑奇藝―失落奇藝侍祭」，但玩家發現這兩個道具實質上完全一致，明顯有違「永久絕版」的說法。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

經查，市監局引用《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款處罰完美世界，該規定指經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。不過，有不少網友指出其他遊戲中都有類似行為，但遊戲商會做些許改動來規避風險，因此有網民認為實在罰得太少，更詢問能不能退錢。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局會議 油股前景分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

遊戲 A股 完美世界（深：002624）

上一篇文章

【騰訊 700】 騰訊首度發布3款自研晶片 部分已試產

下一篇文章

【螞蟻集團】投資南韓支付Kakao Pay上市升逾倍 螞蟻集團自己幾時上市？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【iMoney 14周年有禮】
【iMoney 14周年有禮】
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款