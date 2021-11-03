【監管風暴】因重出一款「絕版」遊戲道具 遊戲商被市監局罰廿萬

監管風暴無處不在，連網上遊戲售賣甚麼道具，都在管轄範圍內。據內地報道，完美世界（深：002624）因重售絕版遊戲道具，違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》，被北京市海澱區市場監督管理局罰款20萬元人民幣。

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話說，完美世界在2019年更新遊戲《刀塔》時，推出一款名為「失落奇藝侍祭―小祈求者英雄身心」的遊戲道具，並在宣稱該道具在活動結束後將「永久絕版」。可是，今年《刀塔》再次更新，卻將此前宣稱「永久絕版」的道具重新推出，更名為「昔日暗黑奇藝―失落奇藝侍祭」，但玩家發現這兩個道具實質上完全一致，明顯有違「永久絕版」的說法。

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經查，市監局引用《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款處罰完美世界，該規定指經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。不過，有不少網友指出其他遊戲中都有類似行為，但遊戲商會做些許改動來規避風險，因此有網民認為實在罰得太少，更詢問能不能退錢。

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記者：林衛