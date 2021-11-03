【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　

▲ Netflix為訂閱用戶推出Netflix Games遊戲服務，但目前僅限於Android平台使用。

影音串流服務市場競爭愈漸激烈，全球熱門影音串流平台Netflix最新宣布，為旗下訂閱用戶推出Netflix Games遊戲服務，以開拓新市場，但目前僅限於Android平台使用。

＜＜【魷魚遊戲】韓電信商因流量暴增 要求Netflix支付服務費遭拒

＜＜【魷魚遊戲】 迎戰線上遊戲平台？ Netflix高層暗示推「魷魚遊戲」官方遊戲

據外媒報道指，Netflix訂閱會員可以透過平台上遊玩《怪奇物語：1984》（Stranger Things: 1984）、《怪奇物語 3：遊戲》（Stranger Things 3: The Game）、《Shooting Hoops》、《卡牌大爆發》（Card Blast） 及《Teeter Up》共5款遊戲。Netflix表示，平台不會向用戶收取附加費用，遊戲內亦不會包含廣告，以及應用內購買服務。

早於本年7月份，Netflix曾宣布計劃進軍遊戲界，並於9月份收購Night School Studio美國遊戲開發商。外界認為，受到Disney+、HBO Max等平台影響，Netflix在美國的客戶增長數目有所下降，該公司最近開拓遊戲市場業務，目的是為了吸納更多新的年輕用戶，以增加競爭力。

責任編輯：李寶如