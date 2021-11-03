【供應鏈危機】Estee Lauder提前準備免堵塞　大部分節日產品已運往零售商

▲ 在節日檔期正式開始前，Estee Lauder已準備好物流運輸。（法新社圖片）

環球供應鏈受壓，市場關注零售商如何迎接年尾的消費旺季，更憂慮出現大量貨品短缺的情況。化妝品品牌Estee Lauder透露，其節日產品已陸續送抵至零售商，對節日檔期的銷情有信心。

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Estee Lauder主席兼行政總裁Fabrizio Freda日前接受外國傳媒訪問時透露，這段時間供應鏈出現大量的混亂情況，因疫情而在世界各地亦衍生供應鏈問題。在節日檔期正式開始前，Estee Lauder已準備好物流運輸，大部分已送至零售商上架。

外電分析認為，從Estee Lauder提前準備節日旺季，以減少物流堵塞的影響，已反映該企內部擁有強大的「執行力」。

另一方面，Estee Lauder今年截至9月30日的首季業續亦超出市場預期。Fabrizio Freda解釋，該公司在第一季度受惠於更多人重返疫情前的正常生活，例如在辦公室工作或參加面對面的課程。這些趨勢均刺激了對品牌化妝品的需求。

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責任編輯：葉泳珊