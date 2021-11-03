【ET午市精點】恒指失守二萬五關 渣打績後 憧憬加息能入？ 股市 11:55 2021/11/03 分享： 港股今早走勢向下，恒生指數再失二萬五關，臨近收市跌超過200點。港股走勢如何？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析後市去向。 立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3097598/ ＊重溫今早9時《ET開市直擊》港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？【按此-附Time code】* 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指高開唯升幅大縮 該怎部署？（附Time Code） 2021/11/02 【ET午市精點】恒指高開唯升幅大縮 該怎部署？（附Time Code） 【ET午市精點】恒指5連跌 力保二萬五（附Time Code） 2021/11/01 【ET午市精點】恒指5連跌 力保二萬五（附Time Code） 【ET午市精點】恒指半日險守50天線 比亞迪績後穿300關獲看好（附Time Code） 2021/10/29 【ET午市精點】恒指半日險守50天線 比亞迪績後穿300關獲看好（附Time Code） 【ET午市精點】港股期結日續偏軟 金融股拖低大市（附Time Code） 2021/10/28 【ET午市精點】港股期結日續偏軟 金融股拖低大市（附Time Code） 【ET午市精點】期結前夕 港股急挫 恒指失守二萬六大關（附Time Code） 2021/10/27 【ET午市精點】期結前夕 港股急挫 恒指失守二萬六大關（附Time Code） 加息 恒生指數 指數 港股