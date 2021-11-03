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【ET午市精點】恒指失守二萬五關 渣打績後 憧憬加息能入？

股市 11:55 2021/11/03

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港股今早走勢向下，恒生指數再失二萬五關，臨近收市跌超過200點。港股走勢如何？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析後市去向。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3097598/

＊重溫今早9時《ET開市直擊》港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？【按此-附Time code】*

 

欄名 : ET午市精點

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