【ET午市精點】恒指失守二萬五關 渣打績後 憧憬加息能入？

港股今早走勢向下，恒生指數再失二萬五關，臨近收市跌超過200點。港股走勢如何？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析後市去向。

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＊重溫今早9時《ET開市直擊》港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？【按此-附Time code】*