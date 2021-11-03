【衛星網絡】Starlink進軍印度　料2022年12月前設立20萬個衛星訊號連接設備

▲ 於SpaceX創辦人Elon Musk表示，進軍印度市場可改善當地農村難以取得網路資源的問題，藉此解決發展及數碼化落差情況。

太空探察公司SpaceX近年積極展開星鏈（Starlink）計劃，早前在印度成立全資子公司，預計於2022年12月前設立20萬個衛星訊號連接設備，讓印度境內超過16萬個地區的市民可使用網上服務。

【驗證出錯】非官方Tesla CEO粉絲專頁獲Facebook認證 發布比特幣詐騙訊息

Starlink印度區業務總監Sanjay Bhargava表示，SpacceX已經在當地設立全資子公司，希望為印度提供便利的衛星連網服務。Bhargava又指，現時印度政府審核流程相當複雜，但對於公司業務營運取得許可持樂觀態度，預計在未來數月內獲准在印度境內的特定地點，甚至大範圍試行衛星連網服務。至於SpaceX創辦人Elon Musk表示，進軍印度市場可改善當地農村難以取得網路資源的問題，藉此解決發展及數碼化落差情況。

【南韓斷網】韓國電信上周斷網 須向用戶賠償達2.6億元

Starlink早前已在美國、英國等14個國家及地區提供約10萬組衛星訊號連接設備，同時也計劃擴大於亞太地區的發展，如先前已經確定與日本、菲律賓境內的網絡供應商合作，有望解決一般有線、無線網絡難以部署的問題，讓更多人可透過衛星訊號連接網絡。

【太空商機】藍色起源推商用太空站計劃 料2025至2030年間開始營運

記者：廖淑瑩