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【FinTech】余偉文：商業數據通完成550宗貸款、爭明年底正式推　央行數據貨幣跨境網明年試行

宏觀解讀 11:19 2021/11/03

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【FinTech】余偉文：商業數據通完成550宗貸款、爭明年底推　央行數據貨幣跨境網明年試行（林宇翔攝）

金管局總裁余偉文在「香港金融科技周2021」公布金管局金融科技項目進展，除公布兩項新項目，也交代6月公布「金融科技2025」策略時已提及的項目，包括商業數據通（CDI）最新已完成550宗中小企貸款，而涉及央行數碼貨幣的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）就目標明年進入試行階段。

金管局推兩新金融科技項目：零售綠債代幣、反洗錢合規實驗室，可見【下一頁】

余偉文稱，商業數據通目前已完成兩階段的概念驗證研究，協助中小企提供可驗證的貿易融資、銷售數據。至11月1日，參與研究的銀行合共已經批出逾550宗貸款予中小企客戶，總額超過9億港元。

商業數據通今日（11月3日）起進入試行階段，會布8組銀行和數據提供方參與，下一步會測試會與更多數據平台和科技服務供應商探索新用例，目標2022年底推出。

多種央行數碼貨幣跨境網絡目標2022年試行

預計涉及數字人民幣等數碼貨幣應用的mBridge，金管局表示，今日聯同參與央行機構——人行、泰國央行、阿聯酋央行，以及國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心刊發資料冊，列出15個潛在商業用例，涵蓋22家私營參與機構，包括金融機構、銀行協會和交易所。

余偉文稱，mBridge試行階段會集中在跨境貿易、交易支付使用場景，支援整個國際貿易結算流程及其他潛在用例的系統，也期望擴大參與的央行機構數目。

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