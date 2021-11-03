Tesla在美回收1.2萬輛車 涉軟件通訊錯誤

電動車近年愈來愈普及，Tesla作為龍頭企業備受關注。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，Tesla正在美國回收近1.2萬輛汽車，指這批汽車的軟件存在通訊錯誤，或導致無故緊急剎車。Tesla表示，暫未得悉任何與軟件問題相關的事故。

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NHTSA周二（2日）表示，Tesla正回收的這批汽車自2017年起出售，因汽車的通訊軟件錯誤或會導致前方碰撞警示（FCW）錯誤觸發，或意外啟動自動緊急剎車系統（AEB）。Tesla公司證實，公司10月23日更新全自動駕駛（FSD）（Beta版）軟件後，回收了11,704輛Model S、X、3和Y汽車。

Tesla公司表示，問題由兩塊車載芯片之間的軟件通訊斷開引起。若AEB意外啟動，或會導致追尾事故發生風險增加，但目前暫未得悉有任何與問題相關的事故發生。

Tesla公司表示，在10月24日收到報告後，已取消對未安裝FSD系統車輛的更新，同時禁止受影響車輛使用FCW和AEB。公司在10月25日在開始部署無線軟件更新，並重新啟動更新後車輛的FCW和AEB功能。

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Tesla公司透露，截至10月29日，逾99.8%車輛都已更新軟件，僅剩17輛汽車未有安裝，無需採取進一步行動。

NHTSA表示，Tesla公司在收到報告後已卸載了FDS10.3軟件版本，並向受影響車輛發布了10.3.1版本。當局將繼續與Tesla保持對話，確保任何安全問題都能得到及時確認和解決。

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責任編輯：李俊儀