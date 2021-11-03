【內房股】內媒指房地產融資已基本恢復正常　佳兆業反彈逾一成、綠城中國升8%

▲ 內媒指房地產融資已基本恢復正常 佳兆業漲逾一成、綠城中國升8%

據內媒報道指，今年10月房地產貸款投放規模，針對9月或去年同期，均有較大幅度回升，顯示金融機構對於房地產融資已經基本恢復正常。數間內房股股價價出現反彈，當中佳兆業 （01638） 領漲板塊，股價升逾一成，高見1.2元，現報1.19元，升13.3%。

另外，綠城中國 （03900） 現報10.54元，升8.4%；富力地產 （02777） 現報4.52元，升4.4%；合生創展 （00754） 早段漲幅一度超過4%，現報18.32元，升0.9%；融創中國 （01918） 早段曾升逾半成，現報14.98元，升0.7%。

據上海証券報引述多位銀行業金融機構人士指，在部分地區和部分銀行中，房地產貸款正在「大方向沒有改變」的前提下，視具體情況進行一些微調與修正，而在這一過程中更強調對「合理的資金需求」的滿足。

另外，內房陸續公布10月份銷售數據，受內房違約影響，有分析認為10月份的銷售情況將會按年下跌，增長幅度亦會放緩。不過，合生創展上月的總合約銷售金額按年上升近77%，首10個月累計銷售金額按年增長近43%。

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