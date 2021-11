【COP26】中俄領袖缺席 拜登批評「重大錯誤」

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)正於英國格拉斯哥舉行,中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京未有親身出席。美國總統拜登批評中俄兩國領袖未有親身出席COP26是犯了「重大錯誤」。

拜登(Joe Biden)於當地周二(2日)晚的COP26記者會上,批評中俄兩國領袖未有出席COP26,未能於氣候危機發揮領導作用。

拜登表示:

坦白講,我覺得中國無出現係好大錯誤。

(I think it's been a big mistake, quite frankly, for China not showing up.)