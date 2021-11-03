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【COP26】中俄領袖缺席 拜登批評「重大錯誤」

環球社會熱點 11:04 2021/11/03

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）正於英國格拉斯哥舉行，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京未有親身出席。美國總統拜登批評中俄兩國領袖未有親身出席COP26是犯了「重大錯誤」。

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拜登（Joe Biden）於當地周二（2日）晚的COP26記者會上，批評中俄兩國領袖未有出席COP26，未能於氣候危機發揮領導作用。

拜登表示：

坦白講，我覺得中國無出現係好大錯誤。

（I think it's been a big mistake, quite frankly, for China not showing up.）

拜登稱他能理解中國嘗試扮演世界領袖的角色，但對其缺席COP26感到不滿。

拜登同時也批評普京（Vladimir Putin），形容俄羅斯的荒野正在燃燒，但普京卻保持沉默。拜登稱中俄領袖面對氣候變化這項重要議題卻選擇離開，他質疑兩國怎能宣稱有領導能力。

但拜登強調他不尋求和中國發生衝突，指如果中國在氣候問題方面實施更多措施，他可能會採取更溫和的立場。拜登又稱他向習近平表明，中美存在競爭而不一定是衝突。

【COP26】以色列部長苦等多時被拒進場 只因一理由？ 【下一頁】

中國外交部發言人汪文斌同日表示，習近平向COP26發表書面致辭，體現了中方積極推進應對氣候變化國際合作、呵護地球共同家園的堅定立場和大國擔當。汪文斌又稱，中方的有關主張和舉措得到了國際社會高度評價和認可。

普京發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上月沒有說明普京缺席的原因，但表示氣候變化是俄羅斯的重要優先事項。

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責任編輯：鄭錦玲

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