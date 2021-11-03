▲ 【Fintech Week】阿里巴巴蔡崇信：未來生產商將直接面對客戶 公司需用數據帶動決策

阿里巴巴 （09988） 董事會執行副主席蔡崇信認為，未來有兩大趨勢，分別是生產商將直接面對客戶，由生產到客戶之間的距離將會縮短，以及公司需用數據帶動決策。他預期，金融公司已轉向經流動裝置聯絡客戶及銷售產品，這亦是大勢所趨；如果金融公司有大量實體資產的話便要考慮如何善用及轉變，例如可研究與科技公司合作。

滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建認同透過數碼化可以令生活變得更簡單，但相信銀行同時要與客戶需要建立真實關係。他亦認為氣候問題將改變金融業，其某程度上會超越股票回報問題。

紅杉資本中國基金創始人沈南鵬則指出，過去一段時間，金融科技公司在某個地區成功後，更容易就可將業務拓展至其他地區，相信此趨勢未來會持續。另外，現時很多面向零售客戶的公司已運用人工智能改善用戶體驗，相信人工智能及區塊鏈應用會更普及。他又以跨境消費為例，指金融初創將取代現有由傳統銀行主導但效率較低的業務。

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