▲ 【FinTech】金管局推兩新金融科技項目：零售綠債代幣、反洗錢合規實驗室

金管局今日在「香港金融科技周2021」公布兩項新金融科技舉措，分別是涉及零售綠色債券代幣化的「Project Genesis」及反洗錢合規科技實驗室（AM Lab）。金管局同時更新6月「金融科技2025」策略已公布的商業數據通（CDI）、涉及數碼貨幣的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）項目進展。

金管局總裁余偉文指，香港金融科技普及化近年有明顯進展，「轉數快」最新已有逾900萬客戶、 虛擬銀行總用戶數也逾100萬。他期望，金融科技2025策略可帶來更蓬勃的生態，令階層人士受益。

▲ 金管局總裁余偉文指，香港金融科技普及化近年有明顯進展，「轉數快」最新已有逾900萬客戶（林宇翔攝）

在綠色債券代幣化項目「Project Genesis」方面，金管局與國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心完成Project Genesis 的概念認證，涉及在香港向零售投資者發行代幣化綠色債券。

余偉文表示，應用分布式分類帳技術 （DLT）可以代幣化發行不同債券，在零售層面應用，可令分配、銷售流程更透明和有效率，而應用在綠色債券，能令發行人更有效率披露環境效益，而發行人可以更易評估。

未來，金管局會進一步研究透過政府綠色債券計劃試行發行代幣化綠色債券的可行性。

反洗錢合規科技實驗室（AML Regtech Lab，簡稱AMLab）系列， 金管局推動合規科技應用的工作進入新階段，本周五（5日）會與數碼港合作推出AMLab系列，5間銀行將會率先聯同數據專家首次應用合成數據，探索使用數碼足印進行更全面的網絡分析。AMLab將加強銀行的能力以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失。

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記者：麥德銘