【可持續發展】發改委、能源局開展全國煤電機組改造升級　鼓勵社會資本參與

▲ 發改委、能源局開展全國煤電機組改造升級 鼓勵社會資本參與

國家發展改革委員會以及能源局發布文件，表示將會開展全國煤電機組改造升級，提升電煤利用效率、減少電煤消耗，並促進清潔能源消納，以實現2030年前碳達峰和努力爭取2060年前碳中和的目標。

據文件指，是次煤電機組改造升級目標，是至2025年，全國火電平均供電煤耗下降300克標準煤/千瓦時以下。對供電煤耗在300標準煤/千瓦時以上的煤電機組，應加快創造條件實施節能改造，對無法改造的機組逐步淘汰關停，並視情況將具備條件的轉為應急備用電源。「十四五」期間改造規模不低於3.5億千瓦。

另外，文件又指，會鼓勵社會資本等各類投資主體，以多種投融資模式進入煤電節能減排綜合升級改造領域，引導金融機構加大對煤電節能減排的綜合升級改造項目，給予優惠信貸等投融資支持力度。

據了解，目前中國發電和供熱行業的二氧化碳排放量佔全國排放量超過40%，是二氧化碳排放重點行業。

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記者：梁安琪