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【香港經濟】香港上月PMI降至50.8　增長率收窄至6個月最低

宏觀解讀 09:37 2021/11/03

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IHS Markit公布，經季節調整後，10月香港特區採購經理指數（PMI）從上月的51.7降至50.8，顯示香港私營經濟已連續9個月好轉，惟增長率收窄至6個月最低。

報告指出，由於疫情已然受控，企業10月份的訂單量與產量均持續增長，但擴張速度則較9月減慢，惡劣天氣是導致增長放緩。企業從內地與海外市場取得的出口訂單持續萎縮，業者將此歸因於疫情反覆。

就業方面，企業在10月曾裁減職位，是7月以來首次，裁減冗員和員工請辭是就業水平下跌的原因。此外，企業月內承擔的薪資成本有所加重。調查資料透露，公司除須支付更高的佣金外，還因挽留員工而加薪。

另外，供應鏈瓶頸持續，供應商於10月份繼續推延付貨，惡化程度較上月嚴重。業者表示，供應商表現倒退與內地運期延誤、限電衝擊等狀況有關。

價格方面，企業10月份積壓的未完成工作量繼續增加，反映新接的訂單量雖然上升，但亦同時出現電力短缺等生產問題；整體投入成本繼續飆升，原材料價格上升帶動採購價格攀升。然而，相對於9月份接近10年紀錄的近期高位而言，10月份通脹率已見回落。私營企業上月曾調升產品售價向客戶轉嫁成本。

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經濟 香港 通脹 PMI

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