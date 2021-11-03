▲ 拜登：很快公布下任聯儲局主席人選 調查：鮑威爾連任機會率略降

美國聯儲局主席鮑威爾任期明年2月屆滿。美國總統拜登表示，很快公布是否提名鮑威爾連任。另外，彭博調查顯示，鮑威爾將有望獲得提名連任聯儲局主席，但連任機會率略有下降。

美國總統拜登於聯合國氣候變化大會世界領導人峰會新聞發布會上表示，對下任聯儲局主席及幾名聯儲局高級官員的人選作出了很多的考慮，一直與經濟顧問討論最佳人選，惟他仍然未敲定誰是下任聯儲局主席，但很快會宣布聯儲局多個職位的人選。

根據《彭博》10月底進行的調查，受訪的49名經濟學家，79%預料拜登將提名鮑威爾連任，機會率較9月調查的89%低，主要受到早前聯儲局官員炒股風波影響 。 身為民主黨人的聯儲會理事Lael Brainard被視為最可能的替代人選，13%經濟學家預測她將獲得提名出任主席。

聯儲局在10月宣布將禁止高級官員購買個別股票和債券，並限制主動交易。鮑威爾表示，此舉將使美國民眾確信「央行是在一心一意關注公共使命」。拉斯聯儲行長Robert Kaplan和波士頓聯儲行長Eric Rosengren都在2020年的異常交易遭到披露後辭職。Rosengren在宣布提前退休時，解釋相關決定是因為腎臟狀況。

聯儲局將於本港時間周四凌晨二時公布議息結果，鮑威爾將於二時半召開議息後記者會。外界預期，聯儲局將會宣布開始減少購買資產，啟動退出寬鬆貨幣政策的程序。

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