  • 24°C
香港時間 : 20211103日 (三) 08:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】美股續創新高 騰訊ADR跌穿460元恒指料受壓

股市 07:30 2021/11/03

分享：

美股收市全線上升， 三大指數再創紀錄新高兼收市新高，但美中概股大跌，騰訊 （00700） ADR插穿460元，與阿里巴巴 （09988） 美股齊齊低收，今早港股勢考驗25000關。

*今早9時《ET開市直擊》朱晉民為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

【07：20】投資者等候石油輸出國組織本周會議結果，原油期貨價格收市變動不大。紐約期油收市報每桶83.91美元，跌14美仙或0.2%。布蘭特期油收市報每桶84.72美元，升1美仙。

【07：15】港股預託證券（ADR）價格較本港收市價普遍下跌，滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47元，較本港收市跌0.1%；騰訊 （00700） ADR收報453.74元， 跌2.2%。

【07：00】美國企業業績理想，繼續刺激投資者買盤入市。道指連續第3日創收市新高，納指及標普500指數連續4個交易日創收市新高。另外，投資者亦等待聯儲局政策會議結果。

道指創出36088點的紀錄新高，並首次收於36000點以上，收報36052點， 升0.39%。納指曾高見15656點，收報15649點，升0.34%；標指創出4635點的紀錄新高，收報4630點，升0.37%。

【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編緝：吳敏芳

恒生指數 騰訊控股（00700） 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 阿里巴巴－SW（09988） ADR 美股 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【CAR】汽車租賃公司安飛士爆升2倍破頂　觸發多次熔斷　上季利潤創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約、對Tesla經濟影響是零　盤前跌逾6%
【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約、對Tesla經濟影響是零　盤前跌逾6%
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【美股焦點】Dell盤前股價腰斬跌5成？　完成分拆軟件發展商VMware
【美股焦點】Dell盤前股價腰斬跌5成？　完成分拆軟件發展商VMware
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【開市9點半】外資突湧入市　再瞄準ATM　黑期大升400點
【開市9點半】外資突湧入市　再瞄準ATM　黑期大升400點
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）