【港股市況】美股續創新高 騰訊ADR跌穿460元恒指料受壓

美股收市全線上升， 三大指數再創紀錄新高兼收市新高，但美中概股大跌，騰訊 （00700） ADR插穿460元，與阿里巴巴 （09988） 美股齊齊低收，今早港股勢考驗25000關。

*今早9時《ET開市直擊》朱晉民為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

【07：20】投資者等候石油輸出國組織本周會議結果，原油期貨價格收市變動不大。紐約期油收市報每桶83.91美元，跌14美仙或0.2%。布蘭特期油收市報每桶84.72美元，升1美仙。

【07：15】港股預託證券（ADR）價格較本港收市價普遍下跌，滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47元，較本港收市跌0.1%；騰訊 （00700） ADR收報453.74元， 跌2.2%。

【07：00】美國企業業績理想，繼續刺激投資者買盤入市。道指連續第3日創收市新高，納指及標普500指數連續4個交易日創收市新高。另外，投資者亦等待聯儲局政策會議結果。

道指創出36088點的紀錄新高，並首次收於36000點以上，收報36052點， 升0.39%。納指曾高見15656點，收報15649點，升0.34%；標指創出4635點的紀錄新高，收報4630點，升0.37%。

【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？ 美國中概股延續跌浪

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責任編緝：吳敏芳