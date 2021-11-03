【港股市況】恒指重上二萬五　騰訊美團跌轉升、油價下跌油股受壓

聯儲局議息前夕，美滙重上94，亞洲區股市今日受壓，恒指再跌失守二萬五關口，科技股下跌，ATM中，阿里巴巴 （09988） 表現最差。OPEC+增產壓力加大，油價下跌，油股同挫。內房反彈，體育股造好。

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【15：24】恒指重上二萬五。騰訊 （00700） 現升逾1%，最新報469.2元，成交額74.8億元。美團 （03690） 現升逾2%，最新報277元。

【15：02】中芯國際 （00981） 成交旺，最新報23.1元，升4.5%，成交額14億元。

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【14：49】微盟 （02013） 股價下挫，最新報10.5元，跌12%。

【13：24】小米 （01810） 股價下挫，現跌逾4%，最新報20.15元。高盛發表報告，下調小米2021年至2023年收入預測3%，目標價由29.5元降至29.3元，維持「買入」評級。

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【13：18】美國總統拜登再向油組施壓，將石油和天然氣價格飆升歸咎於OPEC拒絕生產更多原油。油價亞市午盤跌逾1%，油股亦下跌，中石油 （00857） 午後續跌近2%，最新報3.62元；中石化 （00386） 跌1%、中海油 （00883） 跌0.5%。

【12：05】恒指半日收報24857點，跌242點或0.97%，失守二萬五關，半日成交額678億元。信義光能 （00968） 半日跌8.5%，為表現最差藍籌。

科指跌1.34%，午收6229點。科技股下跌，騰訊 （00700） 跌0.6%、、阿里巴巴 （09988） 跌1.8%、美團 （03690） 跌0.07%。微盟 （02013） 挫一成，為表現最差科指成份股。

內房股反彈，佳兆業 （01638） 半日彈一成半，報1.22元。綠城中國 （03900） 升8.2%，午收10.54元。

【12：00】恒指中午跌242點報24857點。

【11：47】恒大 （03333） 現升近3%，最新報2.41元。

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【11：42】半新股譚仔國際 （02217） 半日急升逾一成，最新報3.29元，重上3.33元定價。

【11：40】信義系捱沽，信義光能 （00968） 現跌7.4%，信義玻璃 （00868） 跌近4%；信義儲能 （03868） 挫8%。

【11：02】個別內房股反彈，佳兆業 （01638） 急彈逾一成，最新報1.19元；富力 （02777） 現升逾4%；恒大 （03333） 升1.3%。

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【10：55】港交所 （00388） 現跌逾1%，最新報458.6元。

【10：53】中遠海控 （01919） 逆市造好，現升近半成，最新報11.94 元。

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【10：35】吉利 （00175） 跌4%，最新報25.15元，見10日低。

【10：30】恒指跌幅擴大至逾200點，最新報24853點，跌246點。ATM齊跌，當中阿里巴巴 （09988） 表現最差，現跌近3%，最新報157元。另外，友邦 （01299） 跌逾2%，最新報86.05元。

【10：15】恒指轉跌逾百點，失守二萬五，最新報24912點。

【10：13】兗煤 （01171） AH股造好，H股現升逾半成，最新報12.22元。

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【10：03】體育用品股造好，李寧 （02331） 現升逾6%；特步 （01368） 現升3.7%，最新報10.62元；安踏 （02020） 現升3.4%，最新報122.7元。

【10：02】保利協鑫 （03800） 回調，現跌8.4%，最新報2.93元，盤中曾跌11%低見2.84元，成交額13億元。

【09：53】泡泡瑪特 （09992） 今早回吐，現跌逾4%，最新53.4元，盤中低見53元，成交額9.7億元。該股開市前錄兩手近1358萬股成交，每股51.94元，涉7.05億元。

【09：50】ATM股價個別發展，騰訊 （00700） 現跌0.3%，最新報462.8元；阿里巴巴 （09988） 現跌1%，最新報159.9元；美團 （03690） 獨升1.4%，最新報274.8元。

【09：47】恒指轉升，現於25100點爭持。

【09：20】恒指低開39點報25061點

【09：06】恒指黑期跌64.6點或0.26%，現報24999.9點，失守2萬5關口。

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【08：15】日股今日假期休市，韓股早段偏軟。

【07：20】投資者等候石油輸出國組織本周會議結果，原油期貨價格收市變動不大。紐約期油收市報每桶83.91美元，跌14美仙或0.2%。布蘭特期油收市報每桶84.72美元，升1美仙。

【07：15】港股預託證券（ADR）價格較本港收市價普遍下跌，滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47元，較本港收市跌0.1%；騰訊 （00700） ADR收報453.74元， 跌2.2%。

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【07：00】美國企業業績理想，繼續刺激投資者買盤入市。道指連續第3日創收市新高，納指及標普500指數連續4個交易日創收市新高。另外，投資者亦等待聯儲局政策會議結果。

道指創出36088點的紀錄新高，並首次收於36000點以上，收報36052點， 升0.39%。納指曾高見15656點，收報15649點，升0.34%；標指創出4635點的紀錄新高，收報4630點，升0.37%。

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責任編緝：吳敏芳