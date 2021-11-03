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【恒指夜期+ADR】夜期約跌百點　滙豐ADR穩　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）

股市 22:22 2021/11/03

分享：

夜期約跌百點，不過，港股ADR走勢相對靠穩，ATM ADR幅不足1%，市場觀望儲局公布議息結果後，再作部署。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 46.92 +0.2%
美團ADR 274.98 -0.7%
騰訊ADR 466.83 -0.5%
阿里巴巴美股 159.67 -0.6%

北水轉為走資7.7億元，小米 （01810） 淨流出最多，錄得10.4億元，藥明生物 （02269） 走資2億元。淨流入方面，泡泡瑪特 （09992） 再吸7億元。

北水資金流向：

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聯儲局議息前夕，美滙重上94，亞洲區股市今日受壓，恒指今日上演二萬五爭持戰，科技股下跌，ATM中，阿里巴巴 （09988） 表現最差。OPEC+增產壓力加大，油價下跌，油股同挫。內房反彈，體育股造好。

圖看焦點股份

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市場走勢

【22：20】夜期約跌百點，報24917點

【19：08】恒指夜期跌8點，報25002點，低水23點。

【16：10】恒指全日跌74點，收報25024點，險守二萬五，大市成交額1198億元。油價下跌，油股軟，中石油 （00857） 跌近2%，收3.62元。騰訊 （00700） 發布自主研發芯片，股價倒升逾1%，收469元；美團 （03690） 漲逾2%，收277元；友邦 （01299） 跌2.4%，收86.05元，見1個月低；保利協鑫 （03800） 連跌兩日，今日再挫15%，收2.73元，、信義系下跌，信義能源 （03868） 跌5.7%，收4.1元；信義光能 （00968） 跌7.3%，收14.24元。

【16：00】恒指U盤前跌102點報24997點。

【15：56】友邦 （01299） 跌近3%，盤中低見85.5元，創1個月低，最新報85.8元，跌2.7%，成交額16.6億元。

【15：47】平安好醫生 （01833） 股價再尋底，最新報30.6元，跌6.8%，盤中低見30.3元，成交額7.7億元。

【15：45】快手 （01024） 跌逾4%，最新報95.65元，再失100元關口。

【15：24】恒指重上二萬五。騰訊 （00700） 現升逾1%，最新報469.2元，成交額74.8億元。美團 （03690） 現升逾2%，最新報277元。

【15：02】中芯國際 （00981） 成交旺，最新報23.1元，升4.5%，成交額14億元。

【騰訊700】騰訊首度發布3款自研芯片　據報「紫霄」芯片已進入試生產

【14：49】微盟 （02013） 股價下挫，最新報10.5元，跌12%。

【13：24】小米 （01810） 股價下挫，現跌逾4%，最新報20.15元。高盛發表報告，下調小米2021年至2023年收入預測3%，目標價由29.5元降至29.3元，維持「買入」評級。

【雙11】小米首日銷售金額突破70億人民幣　手機銷情最佳

IDC：上季全球手機出貨量跌幅遠高預期　蘋果iPhone市佔重奪第二、小米出貨量跌近半成

【13：18】美國總統拜登再向油組施壓，將石油和天然氣價格飆升歸咎於OPEC拒絕生產更多原油。油價亞市午盤跌逾1%，油股亦下跌，中石油 （00857） 午後續跌近2%，最新報3.62元；中石化 （00386） 跌1%、中海油 （00883） 跌0.5%。

【12：05】恒指半日收報24857點，跌242點或0.97%，失守二萬五關，半日成交額678億元。信義光能 （00968） 半日跌8.5%，為表現最差藍籌。

科指跌1.34%，午收6229點。科技股下跌，騰訊 （00700） 跌0.6%、、阿里巴巴 （09988） 跌1.8%、美團 （03690） 跌0.07%。微盟 （02013） 挫一成，為表現最差科指成份股。

內房股反彈，佳兆業 （01638） 半日彈一成半，報1.22元。綠城中國 （03900） 升8.2%，午收10.54元。

【12：00】恒指中午跌242點報24857點。

【11：47】恒大 （03333） 現升近3%，最新報2.41元。

【恒大3333】恒大：近4個月完成184個項目交付　10月僅交付39個項目、涉7568戶

【11：42】半新股譚仔國際  （02217） 半日急升逾一成，最新報3.29元，重上3.33元定價。

【11：40】信義系捱沽，信義光能 （00968） 現跌7.4%，信義玻璃 （00868） 跌近4%；信義儲能 （03868） 挫8%。

【11：02】個別內房股反彈，佳兆業 （01638） 急彈逾一成，最新報1.19元；富力 （02777） 現升逾4%；恒大 （03333） 升1.3%。

【內房股】內媒指房地產融資已基本恢復正常　佳兆業反彈逾一成、綠城中國升8%

【10：55】港交所 （00388） 現跌逾1%，最新報458.6元。

【10：53】中遠海控 （01919） 逆市造好，現升近半成，最新報11.94 元。

【業績｜港口股】中遠海運港口第三季多賺0.2%　現金充裕支持公司續派息

【10：35】吉利 （00175） 跌4%，最新報25.15元，見10日低。

【10：30】恒指跌幅擴大至逾200點，最新報24853點，跌246點。ATM齊跌，當中阿里巴巴 （09988） 表現最差，現跌近3%，最新報157元。另外，友邦 （01299） 跌逾2%，最新報86.05元。

【10：15】恒指轉跌逾百點，失守二萬五，最新報24912點。

【10：13】兗煤 （01171） AH股造好，H股現升逾半成，最新報12.22元。

【可持續發展】發改委、能源局開展全國煤電機組改造升級　鼓勵社會資本參與

【10：03】體育用品股造好，李寧 （02331） 現升逾6%；特步 （01368） 現升3.7%，最新報10.62元；安踏 （02020） 現升3.4%，最新報122.7元。

【10：02】保利協鑫 （03800） 回調，現跌8.4%，最新報2.93元，盤中曾跌11%低見2.84元，成交額13億元。

【09：53】泡泡瑪特 （09992） 今早回吐，現跌逾4%，最新53.4元，盤中低見53元，成交額9.7億元。該股開市前錄兩手近1358萬股成交，每股51.94元，涉7.05億元。

【09：50】ATM股價個別發展，騰訊 （00700） 現跌0.3%，最新報462.8元；阿里巴巴 （09988） 現跌1%，最新報159.9元；美團 （03690） 獨升1.4%，最新報274.8元。

【09：47】恒指轉升，現於25100點爭持。

【09：20】恒指低開39點報25061點

【09：06】恒指黑期跌64.6點或0.26%，現報24999.9點，失守2萬5關口。

拜登：很快公布下任聯儲局主席人選　調查：鮑威爾連任機會率略降

【渣打2888】渣打上季稅前溢利飈1.3倍勝預期　績後股價軟、倫敦挫近8%（第三版）

*今早9時《ET開市直擊》朱晉民為你分析市場形勢，做好開市準備*【按此】

立即收看／收聽／預先留言：https：//video.hket.com/video/3097450/

【08：15】日股今日假期休市，韓股早段偏軟。

【07：20】投資者等候石油輸出國組織本周會議結果，原油期貨價格收市變動不大。紐約期油收市報每桶83.91美元，跌14美仙或0.2%。布蘭特期油收市報每桶84.72美元，升1美仙。

【07：15】港股預託證券（ADR）價格較本港收市價普遍下跌，滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47元，較本港收市跌0.1%；騰訊 （00700） ADR收報453.74元， 跌2.2%。

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【07：00】美國企業業績理想，繼續刺激投資者買盤入市。道指連續第3日創收市新高，納指及標普500指數連續4個交易日創收市新高。另外，投資者亦等待聯儲局政策會議結果。

道指創出36088點的紀錄新高，並首次收於36000點以上，收報36052點， 升0.39%。納指曾高見15656點，收報15649點，升0.34%；標指創出4635點的紀錄新高，收報4630點，升0.37%。

【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編緝：吳敏芳

恒生指數 騰訊控股（00700） 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 阿里巴巴－SW（09988） ADR 美股 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

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