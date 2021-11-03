▲ Facebook宣布將不再使用人臉識別技術（法新社資料圖片）

Facebook周二宣布，出於用戶和監管機構的擔憂，該公司將終止其人臉識別系統。

Facebook表示，由於這一變化，將刪除超過10億人的個人面部識別模板。Facebook超過三分之一的日活用戶（逾6億個帳戶）已經選擇使用人臉識別技術。

Facebook將不再自動識別照片或視頻中的人臉，然而，這也將影響公司用於為盲人或視障人士描述圖像的自動替代文本技術。Meta表示，依賴面部識別系統的Facebook服務，將在未來幾周內被刪除。

該公司在一篇博客文章中表示：「人們對面部識別技術在社會中的地位存在很多擔憂，監管機構仍在制定一套明確的規則來管理其使用。在這種持續的不確定性中，我們認為限制面部識別的使用是合適的。」

該公司表示，Meta仍會考慮在人們需要驗證身份或防止欺詐和冒充的情況下，使用面部識別技術。

2012年，Facebook以不到1億美元的價格收購以色列初創公司Face.com，後者專注於移動應用的面部識別。這筆交易是在Facebook收購Instagram幾個月後達成的，這是CEO朱克伯格當時將業務轉移到移動領域的努力。

2020年7月，該公司同意支付6.5億美元的和解金，因該公司因未經用戶同意收集和存儲生物識別數據而被起訴，這是《伊利諾伊州生物識別信息隱私法》所禁止的。

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責任編輯：李勝君



