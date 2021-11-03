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【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶

理財智慧 09:02 2021/11/03

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為刺激港人消費意欲，港鐵公司（00066）旗下商場早前送出500萬電子優惠券備受市民歡迎，活動開始短短30分鐘內，所有電子優惠券經已全部派發完畢，瞬間成為城中熱話。


港鐵旗下商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場將再度攜手推出「一 Click 即搶全城賞」推廣活動，加碼送出 850 萬元、超過 2 萬個電子優惠券名額。

想搶先領取電子優惠券？即睇以下攻略，3 個簡單步驟900元即可到手：

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MTR Mobile 登記用戶可於 11 月 8 日下午 2 時起，透過 MTR Mobile 「我的獎賞」以先到先得形式搶先領取港鐵商場400元指定類別電子優惠券（名額：20,000）及港鐵商場 500元時裝及美容電子優惠券（名額：1,000）。
電子優惠券由4 張港鐵商場100元電子優惠券形式發放，分別適用於「時裝、皮鞋及手袋、運動用品、童裝、視光用品」、「美容」、「電器及電訊」及「鐘錶及首飾」類別商戶（每個類別各乙張），每張優惠券消費滿400元方可作100元使用；港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券適用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容類別商戶，消費滿2,000元，方可作500元使用。

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每位登記用戶最多可以領取港鐵商場400元電子優惠券乙套及港鐵商場500元時裝及美容電子優惠券乙張，先到先得，送完即止。


此外， 聖誕於商場消費更有多款人氣產品五連賞，包括電子產品及聖誕禮物換領，頭炮有包括 iPhone 13 (256GB)等，於場內指定時裝及美容商戶消費更有 5 倍商場積分。


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記者：陳詠妍


 

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