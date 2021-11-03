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【Tesla】馬斯克說沒簽約？Hertz稱已陸續收到訂單中Tesla汽車

股市 01:23 2021/11/03

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國際租車公司Hertz周二在電郵聲明稱，已陸續收到訂單中交付的Tesla汽車。（法新社資料圖片）

國際租車公司Hertz表示，根據與特斯拉（Tesla，美：TSLA）截至2022年末的10萬輛汽車訂單，公司已經陸續收到交付的Tesla汽車。對於Tesla行政總裁馬斯克在Twitter發文，指兩家公司尚未正式簽訂合同一事，Hertz沒有直接回應。

這家汽車租賃公司上周公布訂購Tesla汽車的計劃，此舉有望改變整個行業、並加快消費者對電動汽車的接受程度。但是馬斯克的推文令Tesla股價周二早市下挫，馬斯克不僅說雙方還沒簽約，並重申Hertz不會獲得任何特價。

Hertz周二在電郵聲明中表示，「正如我們上周宣布的，Hertz已初步訂購10萬輛Tesla電動汽車，並在公司的全球業務網絡中投資新的電動汽車充電基礎設施，Tesla的交付已經開始。我們看到顧客對Tesla的租賃需求非常強勁，這反映了市場對Tesla汽車的旺盛需求。」

相關新聞：【TSLA】馬斯克：未與Hertz簽訂合約、對Tesla經濟影響是零　盤前跌逾6%

【電動車】Hertz大手購入Tesla電動車受關注　料加快汽車租賃商改用電動車

【Tesla】Hertz訂10萬輛Tesla　等於Tesla第三季近半出貨量

責任編輯：李勝君

Hertz（美：HTZ） 美股 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla 租車 Twitter

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