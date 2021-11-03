【Tesla】馬斯克話未簽約？Hertz稱已陸續收到已交付的Tesla電動車

▲ Hertz稱，已陸續收到訂單中交付的Tesla汽車。

國際租車公司Hertz表示，根據與Tesla特斯拉（美：TSLA）截至2022年底的10萬輛汽車訂單，公司已經陸續收到交付的Tesla汽車。對於Tesla行政總裁馬斯克Elon Musk在Twitter發文，指Tesla及Hertz未正式簽訂合同一事，Hertz沒有直接回應。

Hertz上周公布訂購Tesla汽車的計劃，此舉有望改變整個行業、並加快消費者對電動汽車的接受程度。但是馬斯克的Twitter令Tesla股價下挫，馬斯克不僅說雙方還未簽約，並重申Hertz不會獲得任何特價。

Hertz周二在電郵聲明中表示，「正如我們上周宣布的，Hertz已初步訂購10萬輛Tesla電動汽車，並在公司的全球業務網絡中投資新的電動汽車充電基礎設施，Tesla的交付已經開始。我們看到顧客對Tesla的租賃需求非常強勁，這反映了市場對Tesla汽車的旺盛需求。」

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責任編輯：李勝君