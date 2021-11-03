貝索斯承諾再提供156億資金 助恢復自然及改造糧食系統

▲ 亞馬遜創辦人貝索斯表示，今年是非常關鍵的一年，呼籲人類要團結保護世界。（法新社圖片）

出席聯合國氣候變化大會的亞馬遜創辦人貝索斯表示，今年是非常關鍵的一年，呼籲人類要團結保護世界。他承諾將再提供20億美元（約156億港元）資金，幫助恢復大自然。

貝索斯說之前有人告訴他，從太空看地球會改變對世界的視角，今年7月他乘坐新謝潑德號火箭進入太空時，就感覺到大自然是美麗，但同時亦很脆弱。他說每年森林及山水景觀，從大氣中吸收110億噸二氧化碳，但當人類破壞大自然時，就逆轉了這個過程；在地球上太多地方，大自然已經從「碳匯」變成了「碳源」，對所有人來說都極為危險。

上月貝索斯地球基金承諾，今年將投入10億美元，重點放在環保。貝索斯在氣候大會上說，連同最新公布的20億美元資金，這30億美元（約234億港元）投資將專注推動保護、恢復及糧食系統改造。

今年7月，貝索斯與弟弟馬克及另外兩人，乘坐旗下太空探索公司藍色起源的新謝潑德號火箭與太空艙組合體，前往太空。自貝索斯辭去亞馬遜行政總裁一職後，開始專注於藍色起源及地球基金等倡議，但有人擔心藍色起源等公司正努力追求的私人太空旅遊業，在發展成為主流後可能會破壞環境。

相關新聞：貝索斯又有新搞作 將興建多用途商業太空站

【氣候變化】聯合國氣候變化大會緊接G20峰會 控制全球升溫1.5度之內

【COP26】MSCI倡全球強制披露氣候相關信息 助滿足投資者ESG投資需求

責任編輯：李勝君