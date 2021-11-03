【ET開市直擊】議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/11/03 分享： 美國聯儲局進行FOMC政策會議前，港股未跟隨外圍上揚，斯人獨憔悴，恒生指數再次失守50天線。美股Tesla升勢未䀆，在港上亦的電動車概念股能否繼續炒上？泰豐東方管理基金經朱晉民先生今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備。 有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】儲局議息聲明前 新經濟股再炒起（附Time code） 2021/11/02 【ET開市直擊】儲局議息聲明前 新經濟股再炒起（附Time code） 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月1日-26日） 2021/11/01 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月1日-26日） 【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code） 2021/11/01 【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 2021/10/29 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 2021/10/29 【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 港股 股票 Tesla 恒生指數 美國聯儲局 議息 美股