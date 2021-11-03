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【ET開市直擊】議息結果前港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/11/03

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美國聯儲局進行FOMC政策會議前，港股未跟隨外圍上揚，斯人獨憔悴，恒生指數再次失守50天線。美股Tesla升勢未䀆，在港上亦的電動車概念股能否繼續炒上？泰豐東方管理基金經朱晉民先生今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

*重溫上日《ET開市直擊》*

 

欄名 : ET開市直擊

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