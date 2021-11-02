▲ 【大行報告】中金：供給衝擊進一步上升 或已創歷史新高

中金發表研究報告指，中國10月製造業PMI（採購經理人指數）按月下降0.4至49.2，低於預測中值49.7，連續第二個月位於收縮區間。高耗能行業受限電限產影響繼續拖累整體PMI，而供應商配送時間進一步延長，價格指數繼續上升，庫存下降幅度加大，中下游小企業持續承壓，數據顯示供給衝擊程度進一步上升，或已創歷史新高。

中金指，地產調控和疫情反復也拖累非製造業PMI。面對供給衝擊，近期政策一方面聚焦於緩解電力供需矛盾，另一方面通過減稅減費降低中小企業負擔，或能邊際緩解供給衝擊，止住製造業快速下滑態勢。

已預期縮買債 焦點在於看通脹

此外，中金表示，預期加息支撑美元，美聯儲公開市場委員會（FOMC）會議將於11月3日結束，鑒於目前市場已經完全反映了本次聯儲在會上宣布縮减買債，所以市場的關注點在於其對未來通脹的看法，以及由此推出的對首次加息的一些暗示，預計美聯儲會宣布减少購債計劃，而前瞻性指引或保持不變。

中金認為，良好的出口數據是10月份人民幣走高的重要支撑。但是，出口可能會在此後幾個月面對一些于利因素，比如東南亞供應鏈的恢復所帶來的訂單分流以及部分産業限産限電所引發的産量環比下降。

在COP26（聯合國氣候變化大會）下，中金認爲主要國家的對於减排的承諾與執行是否會出現弱化，爲市場的關注點之一，同時，近期中國與印度爲了緩解能源不足，而增加了煤炭生産，這兩大發展中國家在COP26上對去煤化的反應亦值得關注。

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編輯：曾樂詩