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【大行點睇】融創服務收購第一服務 兩大行看好助增盈利

股樓投資 23:21 2021/11/02

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物管股併購潮持續，繼早前碧桂園服務(06098)連環收購富力物業及彩生活(01778)旗下鄰里樂後，本周初融創服務(01516)亦宣布以6.9億元人民幣收購同業第一服務((02107)32.2%股權，並擬以每股作價2.6167港元提出全購。有關交易即獲大行投下信心一票。富瑞發表報告指，整個交易將增加融創服務的每股盈利、充實其非物業業務、及增加綠色生活領域的增長動力引擎。該行予集團「買入」評級，目標價30.68元。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股   詳情請看【下一頁

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報告提到，基於融創服務截至上半年的手頭現金為84億元人民幣，預期集團可以利用其內部資源為整個價值21.5億元人民幣的收購提供足夠的資金。該行假設要約於明年上半年完成，預計交易將在2022財年將融創服務管理的建築面積提升至3.75億平方米，按年增長60％，並提升其2022至2023年度每股盈利約4至5%。

【大行報告】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股   詳情請看【下一頁

另一間券商大和在融創服務進行併購後，亦上調集團2022至2023年的盈測2至3％以反映有關收購貢獻，但基於近期房地產市場疲弱，料非社區增值服務增長或出現放緩。大和維持融創服務為物管行業首選，相信集團強大的執行力及良好的服務質量，將在項目招標或併購方面繼續領先同行。

同場加映  【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

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撰文 : 李尚毅

第一服務控股（02107） 融創服務（01516） 港股

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