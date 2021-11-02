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【美股業績】輝瑞上季多賺1.3倍　上調全年收入及盈利指引　料疫苗交付量達23億劑

股市 21:45 2021/11/02

分享：

輝瑞上季多賺1.3倍　上調全年收入及盈利指引　料疫苗交付量達23億劑

輝瑞（Pfizer，美：PFE）第三季收入及盈利均勝預期，上季總收入按年升1.3倍至241億美元，不計疫苗（Comirnaty，又稱為輝瑞疫苗、「復必泰」）帶來的收入，總收入升7%至111億美元，期內，攤薄後每股盈利為1.42美元，調整後則是1.34美元，按年升約1.3倍。

輝瑞美股早段微升，現報44.03美元。

FDA：5至11歲兒童接種輝瑞-BioNTech疫苗利大於弊，看【下一頁】

輝瑞上調全年業績指引，預期收入介乎810億至820億美元，此前預期為780億至800億美元；預期經調整攤薄後每股盈利介乎4.13至4.18美元，此前為3.95至4.05美元。

輝瑞估計，全年來自疫苗的收入約360億美元，反映全年交付23億劑疫苗。上季來自疫苗收入錄得145.8億美元，首三季累計錄得287.1億美元。

輝瑞預期，明年將會生產40億劑疫苗，根據截至今年10月中旬的訂單，預計明年將會交付17億劑疫苗，貢獻收入約290億美元。

另外，集團預期今季可獲得2至5歲兒童的疫苗數據。

相關文章：

【美股業績】輝瑞：有需要接種第三劑疫苗　調高復必泰疫苗全年銷售額目標至2613億元

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編輯：袁諾曦

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE）

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